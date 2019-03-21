В Москве пройдут похороны Юлии Началовой

Сегодня, 21 марта в Москве состоятся похороны российской певицы и телеведущей Юлии Началовой, которая ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Похоронена артистка будет на Троекуровском кладбище.
Зрители навсегда запомнят ее прекрасной девушкой с ангельской внешностью и пронзительными голубыми глазами. Для представителей шоу-бизнеса это событие стало настоящим кошмаром. Instagram знаменитостей наполнился публикациями, полными скорби, воспоминаний, сожаления и соболезнований.
Внезапное осложнение подагры (приобретенная после неудачных пластических операций), которой страдала Началова на протяжении восьми лет застало врасплох певицу и ее близких.
Никто не догадывался, что незначительная рана на ноге приведет к таким ужасающим последствиям и смерти. Первая информация о госпитализации появилась 8 марта. Неделю врачи пытались спасти жизнь Юли, но безуспешно.
Напомним, Юлия скончалась 16 марта из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце девушки не выдержало. Исполнительнице было 38 лет. От второго брака у Началовой осталась дочь Вера. По информации СМИ, девочка останется жить с отцом.
Надо помнить, что любая сложность - возможность, а не катастрофа. 🙌 Никогда не стоит нервничать, это никому не приносит пользы. А чувство юмора помогает не относиться к себе и жизненным трудностям слишком серьезно! 🙏❤️😉☝️ #юлияначалова #хорошегодня #всемдобра #ялта #крым
Моя профессиональная карьера на телевидении началась в 11 лет и вся жизнь связана с музыкой , пением , гастролями , учебой ( одновременно) За этот период произошло ооооогромное количество событий 🤪 Но.. самое лучшее, что я пережила в своей жизни - это встреча с тобой 😘 Твоё рождение , моя Вера ❤️ Я люблю тебя больше всех на свете и говорю тебе это каждый Божий день ! 💝💝💝#признавайтесьдетямвлюбви 😍 #маминарадость #вераалдонина #маминосчастье #маминалюбовь❤️ #юлияначалова #мамадочки