Россия обвинила Украину в "аннексии Крыма"

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что будет создана рабочая группа, которая оценит "вред и потери", которые создала "аннексия" Украины.
Впервые с идеей подсчитать, какие потери понес Крым, находясь в составе Украины, Володин выступил 15 марта.
В 2014 году Россия оккупировала и аннексировала Крымский полуостров, принадлежащий Украине.
Международное сообщество не признало незаконную деятельность Москвы, а западные страны ввели экономические санкции против неё.
В прошлом году суд в Гааге обязал РФ выплатить украинским компаниям компенсации за имущество, утраченное в результате оккупации Крыма.
В связи с решением суда, от Москвы пострадавшим полагается 159 миллионов долларов США.
Россия отказалась выполнять решение суда.