Чт, 21.03.2019
Я ещё, наверно, даже не спела свою настоящую песню, которая была бы действительно моя. Лайма Вайкуле

Россия винит Украину в "аннексии Крыма"

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ФОТО: AFP/SCANPIX

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что будет создана рабочая группа, которая оценит "вред и потери", которые создала "аннексия" Украины.

Впервые с идеей подсчитать, какие потери понес Крым, находясь в составе Украины, Володин выступил 15 марта.

В 2014 году Россия оккупировала и аннексировала Крымский полуостров, принадлежащий Украине.

Международное сообщество не признало незаконную деятельность Москвы, а западные страны ввели экономические санкции против неё.

В прошлом году суд в Гааге обязал РФ выплатить украинским компаниям компенсации за имущество, утраченное в результате оккупации Крыма.

В связи с решением суда, от Москвы пострадавшим полагается 159 миллионов долларов США.

Россия отказалась выполнять решение суда.

>Прошло пять лет: Сколько Россия заплатила за оккупацию Крыма?

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