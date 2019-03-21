Чт, 21.03.2019
Какой молодой может со мной соревноваться? Какой? Нет таких. Это ощущение у меня всегда было. Лайма Вайкуле

KPV LV назвала своих кандидатов на выборы в Европарламент

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Каспар Гиргенс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

От партии "KPV LV" в Европарламент баллотируются председатель комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям Каспар Гиргенс, парламентский секретарь Министерства благосостояния Роберт Спручс и советник министра экономики Беата Йоните, свидетельствует поданный в Центральную избирательную комиссию список кандидатов.

Также от "KPV LV" баллотируются депутат Сейма Айвар Гейданс, маркетинговый директор ООО "SunRent LV" Иева Трейце-Пуриня, эксперт ООО "Energosert" Максим Бартушевич, владелец "2T serviss" Том Андерсонс, помощник депутата парламента Ивета Зиемеле и другие.

Всего на выборы в Европарламент подано 15 списков, по которым баллотируются 230 кандидатов.

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