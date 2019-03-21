Большинство предпринимателей считают налоги в Латвии слишком высокими

Оценивая объем выплачиваемых предприятиями налогов, 55,6% предпринимателей и руководителей предприятий считают его очень большим, 36,5% - немного большим, а 7,2% ответили, что налогов столько, сколько нужно, свидетельствует бизнес-индекс, составленный высшей школой "Туриба".
По сравнению с ответами в 2018 году недовольство предпринимателей немного выросло. Если в прошлом году предприниматели оценивали объем налогов на минус 48,4, то в этом году индекс составляет минус 50,3.
Предпринимателей попросили оценить также связанную с бизнесом юридическую среду. 15% считают ее очень плохой, 35% - скорее плохой, 19% - скорее хорошей, 1% - очень хорошей, а 30% было сложно ответить на этот вопрос. Общий индекс юридической среды составляет минус 23.
"Отрицательная оценка факторов, формирующих предпринимательскую среду, является ясным сигналом необходимости улучшений", - сказал ректор и председатель правления высшей школы Алдис Бауманис.