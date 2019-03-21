Сейм утвердил Кристине Берзиню на должности руководителя ЦИК

Сейм утвердил сегодня на должности главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиню, которая ранее была руководителем информационного отдела ЦИК.
Кандидатуру Берзини поддержали 53 депутата, против были 32. За кандидатуру прежнего руководителя ЦИК Арниса Цимдарса проголосовали 29 депутатов, против были 56. Семь бюллетеней признаны недействительными.
Берзиню выдвигали на должность коалиционные партии, Цимдарса - оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян (СЗК).
Берзиня приступит к новым обязанностям завтра, 22 марта. Она заявила, что основным ее приоритетом является эффективное проведение выборов в Европарламент. Она хотела бы также ввести онлайн регистрацию избирателей на участках на выборах в Сейм, что позволило бы отказаться от штампов в паспортах.
Приоритетом Берзини будет также повышение зарплат работникам избирательных комиссий, более удобное голосование для уезжающих за границу перед выборами, увеличение количества часов для голосования.
Сейм также утвердил на должности семь членов ЦИК - Эдгара Балдунчика (выдвинут "Новым Единством"), Ритварса Эглайса (выдвинут ВЛ-ТБ/ДННЛ), Софию Гринвалде (выдвинута "KPV LV"), Дзинтру Кусиню (выдвинута СЗК), Александра Мальцева (выдвинут "Согласием"), Сигорда Страдиньша (выдвинут Новой консервативной партией) и Валдиса Вернерса (выдвинут "Для развития/За!").