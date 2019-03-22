Пт, 22.03.2019
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Наказан чернокожий рэпер, который призывал убивать белых людей

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Ник Конрад

ФОТО: https://twitter.com/jazzconrad

Чернокожего рэпера французского происхождения Ника Конрада (Nick Conrad) заставили выплатить штраф в размере 5,6 тысячи долларов. Причиной стал клип, в котором он призывает убивать белых людей. Об этом сообщает агенство Би-Би-си.

Музыканту инкриминировали призывах к насилию и расовой ненависти, которая проглядывается в его видеоролике на композицию Hang White People ("Вешайте белых людей").

В клипе он показывает похищение и пытки мужчины с белой кожей, который кусает асфальт, получает удары по голове. В завершении видео заложника вешают. 

Издание пишет, что в песне есть строчки: "Я иду в ясли, я убиваю белых детей. Поймай их быстро и повесь их родителей".

Артист не согласен с решением суда, он собирается подать апелляцию. Конрад поясняет, что он хотел добиться шока от людей и иначе показать проблему расизма. 

Рэпер также подчеркнул, что из-за судебных разбирательств лишился работы администратора в гостинице. 

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