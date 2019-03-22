Наказан чернокожий рэпер, который призывал убивать белых людей

Музыканту инкриминировали призывах к насилию и расовой ненависти, которая проглядывается в его видеоролике на композицию Hang White People ("Вешайте белых людей").

В клипе он показывает похищение и пытки мужчины с белой кожей, который кусает асфальт, получает удары по голове. В завершении видео заложника вешают.

Издание пишет, что в песне есть строчки: "Я иду в ясли, я убиваю белых детей. Поймай их быстро и повесь их родителей".

Артист не согласен с решением суда, он собирается подать апелляцию. Конрад поясняет, что он хотел добиться шока от людей и иначе показать проблему расизма.

Рэпер также подчеркнул, что из-за судебных разбирательств лишился работы администратора в гостинице.