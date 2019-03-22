Наказан чернокожий рэпер, который призывал убивать белых людей

Чернокожего рэпера французского происхождения Ника Конрада (Nick Conrad) заставили выплатить штраф в размере 5,6 тысячи долларов. Причиной стал клип, в котором он призывает убивать белых людей. Об этом сообщает агенство Би-Би-си.
Музыканту инкриминировали призывах к насилию и расовой ненависти, которая проглядывается в его видеоролике на композицию Hang White People ("Вешайте белых людей").
В клипе он показывает похищение и пытки мужчины с белой кожей, который кусает асфальт, получает удары по голове. В завершении видео заложника вешают.
Издание пишет, что в песне есть строчки: "Я иду в ясли, я убиваю белых детей. Поймай их быстро и повесь их родителей".
Артист не согласен с решением суда, он собирается подать апелляцию. Конрад поясняет, что он хотел добиться шока от людей и иначе показать проблему расизма.
Рэпер также подчеркнул, что из-за судебных разбирательств лишился работы администратора в гостинице.
RÉVOLUTION 2.0 le 22.03.19— NICK CONRAD (@jazzconrad) March 3, 2019
J’ ai fait PLB pour l’ Histoire , ils le savent c’ est pour ça qu’ ils ont lavé le cerveau de tout le monde mais les gens ne sont pas dupes . Ils m’ ont traité de Raciste , de rappeur-terroriste . Je vais devoir les sanctionner ..
NC pic.twitter.com/W869xAwXRF