"Ювентус" летом не поедет в США. Там Роналду могут задержать по обвинению в изнасиловании

Каждое лето итальянский "Ювентус" проводил предсезонный турнир в США, но в этом году руководство туринского клуба решило перестраховаться и проведёт турне по Азии. Всё из-за Криштиану Роналду.
Дело в том, что осенью 2018 года американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду девять лет назад изнасиловал её в одном из гостиничных номеров Лас-Вегаса.
В связи с этим, организаторы турнира в США решили свести на нет риск задержания 34-летнего португальца американской полицией. В США уже подготовили ордер на забор образца ДНК у форварда "Ювентуса", об этом сообщает The New York Times.
Ожидается, что итальянский клуб проведёт матчи в Китае и Сингапуре с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед".