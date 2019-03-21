Чт, 21.03.2019
Какой молодой может со мной соревноваться? Какой? Нет таких. Это ощущение у меня всегда было. Лайма Вайкуле
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Футбол
  • "Ювентус" летом не поедет в США. Там Роналду могут задержать по обвинению в изнасиловании

"Ювентус" летом не поедет в США. Там Роналду могут задержать по обвинению в изнасиловании

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Криштиану Роналду

ФОТО: AFP/Scnapix

Каждое лето итальянский "Ювентус" проводил предсезонный турнир в США, но в этом году руководство туринского клуба решило перестраховаться и проведёт турне по Азии. Всё из-за Криштиану Роналду.

Дело в том, что осенью 2018 года американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду девять лет назад изнасиловал её в одном из гостиничных номеров Лас-Вегаса. 

В связи с этим, организаторы турнира в США решили свести на нет риск задержания 34-летнего португальца американской полицией. В США уже подготовили ордер на забор образца ДНК у форварда "Ювентуса", об этом сообщает The New York Times.

Ожидается, что итальянский клуб проведёт матчи в Китае и Сингапуре с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ