Начинаем и проигрываем! Сборная Латвии уступила на выезде Македонии

Наши футболисты начали матч достаточно уверенно и в первые минуты ничего не предвещало беды. Мы контролировали мяч, уверенно делали передачи и пытались нащупать игру. Правда, продолжалось это минут десять, а потом всё перевернулось с ног на голову.

На 11-й минуте Горан Пандев начал разгонять македонскую атаку из центра поля, перевёл мяч на левый фланг, а Эзджан Алиоски пробил по воротам и открыл счёт. В этом эпизоде ошибку допустил наш опытный вратарь Андрис Ванин, который пропустил мяч под рукой.

Восемь минут спустя македонцы могли удвоить преимущество, но на этот раз Ванин продемонстрировал отличную реакцию и отбил ногой удар с очень близкого расстояния. Ещё несколько минут спустя снова мяч чуть не угодил в наши ворота, когда после подачи углового мяч закрутился так, что угодил в штангу ворот сборной Латвии.

На 29-й минуте македонцы всё-таки добились своего и во второй раз заставили Ванина капитулировать. Гол забил 19-летний футболист турецкого «Фенербахче» Элиф Элмас. После этого тренер сборной Латвии решил заменить Ванина на Павла Штейнбора, для которого эта игра стала всего 5-й в составе национальной команды.

Первые 45 минут прошли под полным контролем македонских футболистов, которые уверенно и легко шли к своей цели. Вся надежда в перерыве была на нового тренера сборной Латвии Славишу Стояновича, который должен был смотивировать игроков выйти во втором тайме и показать, что нам надоело проигрывать.

Второй тайм и правда получился получился более содержательным в исполнении нашей команды. Появилась уверенность в ногах и что-то похожее на атаки, но нужно учитывать, что счёт был 2:0 и македонцы играли более расслабленно.

Первый опасный момент у ворот хозяев возник после стандарта, который исполнил Андрей Цыганик — мяч после его удара угодил в стенку, но отскочил и первым у снаряда оказался Валерий Шабала, который пробил с близкого расстояния, но вратарь спас свою команду.

В продолжении тайма на поле появился 18-летний Кристерс Тоберс из «Лиепаи», для которого этот матч стал первым в рядах национальной команды.

За три минуты до конца основного времени Денис Ракель сделал навес в центр македонской штрафной, после которого мяч от защитника угодил в собственные ворота. Этот эпизод вернул интригу матчу.

Правда, она продлилась недолго. Уже в дополнительное время Андрей Цыганик заработал вторую жёлтую и оставил латвийскую сборную в меньшинстве, а ещё пару минут спустя Элиф Элмас сделал дубль и поставил точку в этом матче — 3:1.

Следующий матч сборная Латвии проведёт уже в это воскресенье, 24 марта. Нашим соперником станет сборная Польши. Матч пройдёт в Варшаве.