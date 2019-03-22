Пт, 22.03.2019
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  • Афиша концертов на этот уик-энд: U.D.O., Пошлая Молли, DaKooka и другие

Афиша концертов на этот уик-энд: U.D.O., Пошлая Молли, DaKooka и другие

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ФОТО: instagram.com/dakooka_official/dropbled/ скриншот видео

Русский TVNET предлагает читателям узнать про пять концертов, на которые стоит обратить внимание в эти выходные. 

  • Легенда тяжелой музыки - U.D.O.

22 марта, 19:30, клуб Melnā Piektdiena (ул. Бривибас 193с)

Легендарный бывший вокалист Accept Удо Диркшнайдер вместе со своим пауэр-метал коллективом U.D.O. представит рижанам новый альбом Steelfactory. В 2018 году группа стала победителем голосования читателей журнала Metal Hammer в номинации "Лучшее концертное выступление".

  • Кумиры Молодежи - "Пошлая Молли"

23 марта, 19:00, клуб First (ул. Андрейостас 2к-3)

В Ригу с концертом возвращается украинская панк-рок группа "Пошлая Молли". 9 июня 2017 года вышел первый видеоклип на песню "Любимая песня твоей сестры", который набрал несколько миллионов просмотров на YouTube. 25 февраля коллектив выпустил новое видео на композицию "ЛОЛ". 

  • Украинская сенсация - загадочная DaKooka

23 марта, 20:00, клуб Laska bar (ул. Бирзниека-Упиша 8b)

DaKooka – певица, автор песен, композитор (наст. имя - Екатерина Еременко).  Дебютную песню написала в 18-летнем возрасте, выложив её в социальные сети. В 2015-ом представила общественности англоязычный альбом "Radha", а через два произвела фурор на украинской вокальной передаче "Голос страны 7" (была в команде Потапа). 

Поэт и музыкант Дельфин

23 марта, 20:00, клуб Studio 69 (ул. Тербатас 73)

Дельфин - российский поэт и музыкант Дельфин (Андрей Лысиков). Прошлой весной артист выпустил альбом "442", который авторитетные музыкальные критики провозгласили лучшим российским диском года. Мощные тексты, жесткое звучание и энергия протеста в каждой строчке — альбом получился злободневным и провокационным.

Хип-хоп исполнитель Markul
24 марта, 19:00, клуб Melnā Piektdiena (ул. Бривибас 193с)
 

Markul - российский хип-хоп-исполнитель, певец, автор песен. Родился в Риге. Артист сотрудничает с лейблом Green Park Gang и концертным агенством Booking Machine.  За свою музыкальную карьеру выпустил 2 студийных альбома, 2 мини-альбома, 1 микстейп и множество синглов. В том числе хит на песню Fata Morgana при участии Oxxxymiron'а.

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