Афиша концертов на этот уик-энд: U.D.O., Пошлая Молли, DaKooka и другие

Русский TVNET предлагает читателям узнать про пять концертов, на которые стоит обратить внимание в эти выходные.
- Легенда тяжелой музыки - U.D.O.
22 марта, 19:30, клуб Melnā Piektdiena (ул. Бривибас 193с)
Легендарный бывший вокалист Accept Удо Диркшнайдер вместе со своим пауэр-метал коллективом U.D.O. представит рижанам новый альбом Steelfactory. В 2018 году группа стала победителем голосования читателей журнала Metal Hammer в номинации "Лучшее концертное выступление".
- Кумиры Молодежи - "Пошлая Молли"
23 марта, 19:00, клуб First (ул. Андрейостас 2к-3)
В Ригу с концертом возвращается украинская панк-рок группа "Пошлая Молли". 9 июня 2017 года вышел первый видеоклип на песню "Любимая песня твоей сестры", который набрал несколько миллионов просмотров на YouTube. 25 февраля коллектив выпустил новое видео на композицию "ЛОЛ".
- Украинская сенсация - загадочная DaKooka
23 марта, 20:00, клуб Laska bar (ул. Бирзниека-Упиша 8b)
DaKooka – певица, автор песен, композитор (наст. имя - Екатерина Еременко). Дебютную песню написала в 18-летнем возрасте, выложив её в социальные сети. В 2015-ом представила общественности англоязычный альбом "Radha", а через два произвела фурор на украинской вокальной передаче "Голос страны 7" (была в команде Потапа).
Поэт и музыкант Дельфин
23 марта, 20:00, клуб Studio 69 (ул. Тербатас 73)
Дельфин - российский поэт и музыкант Дельфин (Андрей Лысиков). Прошлой весной артист выпустил альбом "442", который авторитетные музыкальные критики провозгласили лучшим российским диском года. Мощные тексты, жесткое звучание и энергия протеста в каждой строчке — альбом получился злободневным и провокационным.
Хип-хоп исполнитель Markul
24 марта, 19:00, клуб Melnā Piektdiena (ул. Бривибас 193с)
Markul - российский хип-хоп-исполнитель, певец, автор песен. Родился в Риге. Артист сотрудничает с лейблом Green Park Gang и концертным агенством Booking Machine. За свою музыкальную карьеру выпустил 2 студийных альбома, 2 мини-альбома, 1 микстейп и множество синглов. В том числе хит на песню Fata Morgana при участии Oxxxymiron'а.