Без шансов на медали! Латвийский фигурист Васильев 23-й после короткой программы

За своё выступление Васильев получил 74,74 балла и расположился на 23-м месте среди 35 участников. Несмотря на достаточно низкий результат и падение во время выполнения проката, этого оказалось достаточно, чтобы квалифицироваться в произвольную программу.

Победу в короткой программе одержал американец Нэтан Чен (107,40 балла). Его ближайшим преследователем стал другой представитель США Джейсон Браун (96,81 балла). Первую тройку замкнул японец Юдзуру Ханю (94,87 балла).

Лучшим из россиян стал Михаил Коляда, который занял 10-е место (84,23 балла). Андрей Лазукин и Александр Самарин заняли 11-е и 20-е места соответственно.