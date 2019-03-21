Без шансов на медали! Латвийский фигурист Васильев 23-й после короткой программы
Латвийский фигурист Денис Васильев занял 23-е место в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.
За своё выступление Васильев получил 74,74 балла и расположился на 23-м месте среди 35 участников. Несмотря на достаточно низкий результат и падение во время выполнения проката, этого оказалось достаточно, чтобы квалифицироваться в произвольную программу.
Победу в короткой программе одержал американец Нэтан Чен (107,40 балла). Его ближайшим преследователем стал другой представитель США Джейсон Браун (96,81 балла). Первую тройку замкнул японец Юдзуру Ханю (94,87 балла).
Лучшим из россиян стал Михаил Коляда, который занял 10-е место (84,23 балла). Андрей Лазукин и Александр Самарин заняли 11-е и 20-е места соответственно.
Напомним, что Денис Васильев в 2018 году дебютировал на Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, где занял 19-е место. На прошедшем в прошлом году чемпионате Европы даугавпилчанин стал четвёртым, а на мировом первенстве - шестым.