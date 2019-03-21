Победительницу конкурса "Мисс Москва" лишили титула и короны
Алеся Семеренко, завоевавшая в декабре прошлого года победу на конкурсе красоты "Мисс Москва 2018", лишена своего титула и короны, сообщает российское агентство ТАСС.
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва-2018" Алеся Семеренко лишена главного титула и короны "за полное несоблюдение условий договора" - каких конкретно, не уточняется. Это первый случай за 23 года существования конкурса.
24-летняя Семеренко завоевала корону и главный титул "Мисс Москва" в декабре 2018 года - ей удалось обойти 48 участниц. Первой "Вице-мисс Москва" тогда стала Ксения Поленова, которой, согласно правилам конкурса, теперь и перейдут титул и корона победительницы.
Алеся приехала в Москву из Краснодарского края. По данным издания "Вечерняя Москва", она училась на экономиста в Технологическом университете, увлекалась рисованием, спортом, психологией и мечтала открыть собственную сеть кофеен. В свою очередь,
некоторые российские СМИ распространили информацию, согласно которой девушка в прошлом оказывала эскорт-услуги, а ее победу якобы оплатил влиятельный спонсор.
"Мне всегда одновременно и грустно, и забавно отвечать на такие вопросы, - парировала тогда Семеренко. - Грустно - потому, что неужели я настолько некрасивая, что могу победить лишь за деньги? Вроде бы нет".