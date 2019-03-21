Все по закону. Список "Нового Согласия" подан на выборы Европарламента

На выборы Европарламента в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подан список кандидатов объединения партий "Новое Согласие", лидерами которого являются председатель правления АО Marika Юрий Журавлев и лидер объединения Янис Кузин.
Партия "Согласие" ранее указала на сходство названия объединения с ее названием и в связи с этим уже обратилась в ЦИК и Регистр предприятий, сообщив о нарушении норм закона.
Избранная новым председателем ЦИК Кристина Берзиня, которая приступит к выполнению обязанностей с 22 марта, заявила агентству LETA, что ЦИК полагается на предоставленную Регистром предприятий информацию о том, что "Новое Согласие" - официально зарегистрированная партия, поэтому у ЦИК нет оснований не регистрировать ее список на выборах.
Для участия в выборах Европарламента подано уже 16 кандидатских списков, в целом на места евродепутатов претендуют 246 человек.
Выборы в Европарламент пройдут 25 мая.