Счастливая дата свадьбы по знаку Зодиака
Выбор даты для такого торжества, как свадьба, - это большая ответственность. Чтобы совместная жизнь была безоблачной и счастливой, важно заключить брак в благоприятный для этого день.
Овен
Овны рождаются в апреле и мае. Именно поэтому в формировании их счастливой даты участвуют цифры 4 и 5. Овнам лучше играть свадьбу в январе, апреле или мае. Самые удачные числа при этом - 4, 5, 14, 15, 24, 25. Еще позитивными числами любого месяца для свадьбы окажутся 1 и 11. Единица обладает ярко выраженной энергетикой, соответствующей огненной стихии.
Свадьба в такие числа поможет Овнам и их второй половинке привлечь в свою жизнь удачу и везение, а также сохранить страсть на многие годы.
Телец
Числа стихии Земли - 4, 5, 9. Это значит, что Тельцам нужно играть свадьбу 4, 5, 9, 14, 15, 19, 24, 25 или 29-го числа любого месяца. Наиболее удачными месяцами будут май, август, ноябрь и февраль.
Эксперты dailyhoro.ru отмечают также, что
Тельцам не стоит никому заранее рассказывать о своих планах на будущее. Это может привести к непредвиденным проблемам как на самой свадьбе, так и после нее.
Близнецы
Удачно выбранная дата свадьбы поможет Близнецам привлечь в свою жизнь позитивные мысли и укрепить отношения с любимым человеком. Астрологи советуют максимально внимательно подходить к выбору.
Близнецы - двойственный pнак Зодиака, поэтому лучшие месяцs для свадьбы у них - февраль, апрель, август, декабрь.
Если не получается выбрать один из этих месяцев, можно отдать предпочтение любому четному месяцу года. Лучшие числа - 2, 4, 8, 12, 16, 20, 22, 24, 28.
Рак
Раки - типичные представители стихии Воды. Вода - это материальная стихия, поэтому в дате свадьбы должны быть такие числа, как 8, 2, 5. Эти числа являются самыми подходящими, и чем больше их в дате свадьбы - тем лучше. Например, 25.08.2020 - очень хорошая дата, а 17.08.2019 - не очень, потому что там только одна восьмерка и одна двойка.
Выбор правильной даты поможет Ракам привлечь любовь, удачу и деньги. Многие представители этого pнака нуждаются в сильной поддержке, которой никогда много не бывает.
Лев
Правильно выбранная дата свадьбы помогает Львам исполнять желания и мечты. Число удачи для Львов - 7. Еще благоприятны единица и девятка, олицетворяющие стихию Огня.
Львам лучше планировать свадьбу на летние месяцы или зимние.
Числа, которые сулят удачу, - 1, 11, 7, 9, 17, 19, 27, 29. Свадьба, сыгранная в эти дни, пройдет без проблем и неприятных сюрпризов, как и вся дальнейшая совместная жизнь.
Дева
Девам при выборе даты свадебного торжества важно обратить внимание на наличие цифр 3, 6 и 7. Эти числа во многом являются актуальными из-за Меркурия - планеты-покровителя Дев. Они могут содержаться как в месяце, так и в году. Чем больше таких цифр - тем удачнее дата в целом.
Содержащая эти цифры дата станет отличным оберегом от недоброжелателей и завистников. Такой брак окажется очень крепким, а измены будут практически исключены.
Весы
Правильно выбранная дата свадьбы поможет Весам и их второй половинке стать лучше. Весам для счастливой свадьбы нужны необычные или зеркальные даты типа: 12.12, 21.12, 11.11, 10.10, 10.01, 09.09, 08.08 и так далее.
В такие дни Весам сопутствует максимальная удача. Это их дни силы, которые хорошо подходят не только для свадьбы, но и для любых других важных мероприятий.
Скорпион
У Скорпионов самыми благоприятными для свадьбы являются следующие числа любого осеннего месяца: 3, 8, 10, 13, 18, 23, 28, 30. Помимо 9, 10 и 11-го месяца, Скорпионам можно намечать свадьбу на март, июнь, декабрь. В принципе,
удача этих людей не так сильно зависит от выбора даты, но правильный расчет поможет разрушить негативные установки и страхи, связанные с отношениями.
Стрелец
Стрельцам больше всего подходит энергетика нечетных чисел. Это касается не только выбора дня, но и месяца и даже года. По мнению астрологов, Стрельцам категорически не стоит играть свадьбу в високосный год.
Если придется проводить свадебную церемонию в четный день, месяц или год, то стоит быть осторожнее и постараться свести к минимуму вероятность неурядиц.
Козерог
Секрет счастья Козерогов заключается в правильном выборе момента. Эти люди получают очень много позитивных эмоций от того, что делают что-то в нужное время и в нужном месте. Именно по этой причине им важно правильно подобрать дату своей свадьбы.
Выбор месяца для Козерогов не столь важен, а вот число лучше выбрать первое, последнее или сдвоенное - типа 11 или 22.
Еще две счастливые даты свадьбы для Козерогов - 22.01 или 22.12, потому что двойка подходит представителям стихии Земли. Декабрь и январь - месяцы Козерогов.
Кроме того, январь символизирует собой начало чего-то хорошего.
Водолей
Для Водолеев лучшими являются числа, провоцирующие расцвет чувств: 3, 7, 9. Желательно наличие хотя бы одного из них в дате свадьбы.
В этом случае удастся избавиться от негатива и привлечь благополучие. Совместная жизнь очень долгое время будет оставаться яркой и эмоциональной.
Рыбы
Планета-покровитель Рыб - Венера. Данная планета отлично сочетается с такими числами, как 3 и 7. Именно эти числа должны быть в дате, на которую намечена свадьба. Выбор месяца должен исходить из актуальности стихии Воды. Это может быть февраль, март, июнь, июль, ноябрь, декабрь.
Самые лучшие даты - не только 3, 7, 13, 17, 23 и 27, но и 11, 22.
Числа с одинаковыми цифрами актуальны для Рыб из-за их двойственной зодиакальной натуры. Они помогут привлечь еще больше успеха.