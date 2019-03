Праздник моды в столице: программа юбилейной RFW полна сюрпризов

Так, например, 27 марта презентации пройдут в бутике Elīna Dobele, в недавно открывшемся магазине Soyka Secret Garden, а также в этот же день бренд NONAME Atelier презентует свою капсульную коллекцию в бутике NONAME Place. 28 марта в художественной галерее PUTTI состоится открытие выставки эстонских дизайнеров ювелирных изделий ESTONISHING! MIGLA/UDUJUTT, а в BOLD Concept Store - вечеринка GO BOLD OR GO HOME.

Уже тридцатый раз Рижская неделя моды соберет лучших отечественных и зарубежных специалистов в области моды, и в этом сезоне программа RFW включает показы таких латвийских дизайнеров, как Natalija Jansone, One Wolf, NARCISS by Alise Trautmane, Katya Katya London, Amoralle, BLCV by Bulichev, Public Makes Image, Bergs Privé, Anna Led, Baiba Ladiga, Iveta Vecmane. Традиционно Рижскую неделю моды дополнит показ детской моды от Aristocrat Kids, Zaza Couture и Rock and Mouse.