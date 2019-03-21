Праздник моды в столице: программа юбилейной RFW полна сюрпризов
Юбилейный, 30-й, сезон Рижской недели моды пройдет с 26 по 30 марта. Два раза в год в рамках программы RIGA FASHION WEEK проходят не только модные показы на большом подиуме, но и другие светские и развлекательные мероприятия. Этот сезон также не является исключением.
Судя по опубликованной программе приближающейся Недели моды, организаторы мероприятия подготовили самый настоящий праздник, который представит публике последние творения латвийских дизайнеров и внесет очередной вклад в развитие индустрии моды в стране.
Открытие юбилейного сезона Рижской недели моды состоится 26 марта в недавно открывшемся фуд-корте в одном из павильонов Рижского Центрального рынка - Centrālais Gastro Tirgus,
где с модным показом выступят два экспрессивных отечественных бренда уличной моды: Public Makes Image и BLCV by Bulichev.
В свою очередь, во второй день RFW, 27 марта, в гостинице Wellton Riverside SPA Hotel пройдет ежегодная церемония вручения Национальной премии года в области моды, во время которой будут награждены лучшие местные профессионалы индустрии за достижения в прошлом году как в Латвии, так и на международной арене.
В рамках посвященной сезону осень-зима 2019/2020 Рижской недели моды 28 марта в шоуруме INTRO в торговом центре Galerija Rīga пройдет мероприятие профессионального характера - презентация коллекций балтийских дизайнеров для СМИ и байеров.
Этот сезон RIGA FASHION WEEK уникален еще и тем, что
презентации многих брендов пройдут в их собственных магазинах, таким образом у гостей Рижской недели моды будет возможность заново узнать или открыть для себя многогранность рижской моды и дизайна.
Так, например, 27 марта презентации пройдут в бутике Elīna Dobele, в недавно открывшемся магазине Soyka Secret Garden, а также в этот же день бренд NONAME Atelier презентует свою капсульную коллекцию в бутике NONAME Place. 28 марта в художественной галерее PUTTI состоится открытие выставки эстонских дизайнеров ювелирных изделий ESTONISHING! MIGLA/UDUJUTT, а в BOLD Concept Store - вечеринка GO BOLD OR GO HOME.
В пятницу, 29 марта, четвертый день Рижской недели моды откроет бренд Ameri, который в собственном магазине в Berga Bazārs представит свою новую коллекцию одежды, вечером же этого дня в рамках программы RFW в студии бренда Mcouture пройдет мероприятие STILS soirée à MСouture Studio.
Этой весной Рижская неделя моды проведет еще несколько интересных мероприятий, которые будут организованы совместно с партнерами RIGA FASHION WEEK, чтобы незабываемо отметить юбилейный сезон.
Так, например, в пятницу, 29 марта, в клубе Coyote Fly Lounge Club пройдет вечеринка RFW, во время которой состоится модный показ KULTŪRA VOLGA от бренда VOLGA Vintage. В последний день Рижской недели моды, 30 марта, гости RFW приглашены в тот же самый клуб на показ от магазина Sportique. Во время этих двух вечеринок посетителей клуба будут развлекать такие популярные диджеи, как DJ Markus Riva, Ma Lina, DJ Makree и DJ Magnuss Eriņš.
Уже тридцатый раз Рижская неделя моды соберет лучших отечественных и зарубежных специалистов в области моды, и в этом сезоне программа RFW включает показы таких латвийских дизайнеров, как Natalija Jansone, One Wolf, NARCISS by Alise Trautmane, Katya Katya London, Amoralle, BLCV by Bulichev, Public Makes Image, Bergs Privé, Anna Led, Baiba Ladiga, Iveta Vecmane. Традиционно Рижскую неделю моды дополнит показ детской моды от Aristocrat Kids, Zaza Couture и Rock and Mouse.
В рамках 30-й RIGA FASHION WEEK свои коллекции представят уже известные латвийской публике иностранные дизайнеры: Diana Arno (Эстония), Morfosis (Италия) и Agnė Kuzmickaitė (Литва).
Программа Рижской недели моды сезона осень-зима 2019-2020, которая пройдет с 26 по 30 марта, опубликована на официальном сайте RFW www.rfw.lv.