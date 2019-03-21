Чт, 21.03.2019
Я ещё, наверно, даже не спела свою настоящую песню, которая была бы действительно моя. Лайма Вайкуле

"Я блогерка и хотела бы получить какой-то набор". Требования феминистки позабавили Сеть

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: twitter

Невинно начавшаяся переписка российской феминистки Беллы Рапопорт и бренда косметики Lush породила новый мем, потенциал которого оценили в рунете, пишет Русская служба BBC.

В частности, Белла Рапопорт написала бренду косметики Lush:

"Здравствуйте. Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь набор и рассказать о нём в сторис".

Компания ей лаконично ответила: "Спасибо за ваше обращение. К сожалению, нам не интересно".

После этого девушка выложила эту переписку в своем Stories в социальной сети Instagram, назвав реакцию бренда Lush "хамской".

"Забавно, что бренды поддерживают феминизм, но только если у этого феминизма десятки тысяч подписчиков", - написала Рапопорт.

"Как правило, когда человек хочет о себе рассказать, он даёт чуть более развёрнутую информацию. Здесь был очень короткий запрос, у нас был стандартный ответ. Не считаю, что здесь было какое-то неправильное поведение с нашей стороны", - прокомментировала ситуацию бренд-менеджер Lush Варвара Афанасьева в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Тем временем, история практически сразу стала мемом: любители пошутить начали придумывать свои версии фразы, да и торговые сети не остались в стороне:

Белла Рапопорт - петербургская общественница и журналистка, ставшая широко известной после выхода статьи "Обыкновенный сексизм", которая стала катализатором широкой общественной дискуссии о языке феминизма в России.

Отметим, 8 марта на канале Ксении Собчак вышел выпуск, посвящённый феминизму, в котором приняла участие и Белла Рапопорт. Посмотрите, если хотите быть в теме, чем живет феминизм в России!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ