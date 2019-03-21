"Я блогерка и хотела бы получить какой-то набор". Требования феминистки позабавили Сеть

В частности, Белла Рапопорт написала бренду косметики Lush:

"Здравствуйте. Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь набор и рассказать о нём в сторис".

Компания ей лаконично ответила: "Спасибо за ваше обращение. К сожалению, нам не интересно".

После этого девушка выложила эту переписку в своем Stories в социальной сети Instagram, назвав реакцию бренда Lush "хамской".

"Забавно, что бренды поддерживают феминизм, но только если у этого феминизма десятки тысяч подписчиков", - написала Рапопорт.

белла рапопорт тупо мой спирит энимал pic.twitter.com/Rl7q8CqkLt — ну даш (@_gruzdeva) March 20, 2019

"Как правило, когда человек хочет о себе рассказать, он даёт чуть более развёрнутую информацию. Здесь был очень короткий запрос, у нас был стандартный ответ. Не считаю, что здесь было какое-то неправильное поведение с нашей стороны", - прокомментировала ситуацию бренд-менеджер Lush Варвара Афанасьева в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Тем временем, история практически сразу стала мемом: любители пошутить начали придумывать свои версии фразы, да и торговые сети не остались в стороне:

Давайте так: Даем на тест банкноты. Возвращаете с процентами. В общем, хотим, чтобы протестировали наш кредит. Го в отделение! — Сбербанк (@sberbank) March 20, 2019

Здравствуйте, @Apple! Я блогер. Я хотел бы получить от вас Macbook Pro, iPhone XR 512 GB, Apple Watch Series 4, Airpods и никому об этом не рассказывать. — Артём Дерягин (@DerArto) March 20, 2019

Здравствуйте, Владимир Владимирович! Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь губернаторский пост и рассказать о нем в сторис. — Кристина Потупчик (@KrisPotupchik) March 20, 2019

.@alfabank Здравствуйте, я блогерка. Я хотела бы получить набор каких-нибудь денег и рассказать в строис, как я их трачу — тася никитенко (@tasyahg) March 20, 2019

здравствуйте, я Нурсултан Назарбаев. я бы хотел получить ещё один президентский срок и рассказать про него в сториз — Саша Конь (@evfidripiy) March 20, 2019

А есть тут известные блогерки, которые хотят получить от нас какую-нибудь бутылку и рассказать о ней в сторис? — Красное и Белое (@KrasnoeBeloe) March 20, 2019

Сразу хотим предупредить всех блогеров и блогерок, что у нас никаких наборов нет. — Aviasales.ru (@aviasales) March 20, 2019

Белла Рапопорт - петербургская общественница и журналистка, ставшая широко известной после выхода статьи "Обыкновенный сексизм", которая стала катализатором широкой общественной дискуссии о языке феминизма в России.