"Я блогерка и хотела бы получить какой-то набор". Требования феминистки позабавили Сеть

Невинно начавшаяся переписка российской феминистки Беллы Рапопорт и бренда косметики Lush породила новый мем, потенциал которого оценили в рунете, пишет Русская служба BBC.
В частности, Белла Рапопорт написала бренду косметики Lush:
"Здравствуйте. Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь набор и рассказать о нём в сторис".
Компания ей лаконично ответила: "Спасибо за ваше обращение. К сожалению, нам не интересно".
После этого девушка выложила эту переписку в своем Stories в социальной сети Instagram, назвав реакцию бренда Lush "хамской".
"Забавно, что бренды поддерживают феминизм, но только если у этого феминизма десятки тысяч подписчиков", - написала Рапопорт.
белла рапопорт тупо мой спирит энимал pic.twitter.com/Rl7q8CqkLt— ну даш (@_gruzdeva) March 20, 2019
"Как правило, когда человек хочет о себе рассказать, он даёт чуть более развёрнутую информацию. Здесь был очень короткий запрос, у нас был стандартный ответ. Не считаю, что здесь было какое-то неправильное поведение с нашей стороны", - прокомментировала ситуацию бренд-менеджер Lush Варвара Афанасьева в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Тем временем, история практически сразу стала мемом: любители пошутить начали придумывать свои версии фразы, да и торговые сети не остались в стороне:
Давайте так: Даем на тест банкноты. Возвращаете с процентами. В общем, хотим, чтобы протестировали наш кредит. Го в отделение!— Сбербанк (@sberbank) March 20, 2019
Здравствуйте, @Apple! Я блогер. Я хотел бы получить от вас Macbook Pro, iPhone XR 512 GB, Apple Watch Series 4, Airpods и никому об этом не рассказывать.— Артём Дерягин (@DerArto) March 20, 2019
Здравствуйте, Владимир Владимирович! Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь губернаторский пост и рассказать о нем в сторис.— Кристина Потупчик (@KrisPotupchik) March 20, 2019
.@alfabank Здравствуйте, я блогерка. Я хотела бы получить набор каких-нибудь денег и рассказать в строис, как я их трачу— тася никитенко (@tasyahg) March 20, 2019
здравствуйте, я Нурсултан Назарбаев. я бы хотел получить ещё один президентский срок и рассказать про него в сториз— Саша Конь (@evfidripiy) March 20, 2019
А есть тут известные блогерки, которые хотят получить от нас какую-нибудь бутылку и рассказать о ней в сторис?— Красное и Белое (@KrasnoeBeloe) March 20, 2019
Написали @CocaCola_Russia, пока молчат) pic.twitter.com/0w0ZHJZ9G0— Красное и Белое (@KrasnoeBeloe) March 20, 2019
Сразу хотим предупредить всех блогеров и блогерок, что у нас никаких наборов нет.— Aviasales.ru (@aviasales) March 20, 2019
Белла Рапопорт - петербургская общественница и журналистка, ставшая широко известной после выхода статьи "Обыкновенный сексизм", которая стала катализатором широкой общественной дискуссии о языке феминизма в России.
Отметим, 8 марта на канале Ксении Собчак вышел выпуск, посвящённый феминизму, в котором приняла участие и Белла Рапопорт. Посмотрите, если хотите быть в теме, чем живет феминизм в России!