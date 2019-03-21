Чт, 21.03.2019
Какой молодой может со мной соревноваться? Какой? Нет таких. Это ощущение у меня всегда было. Лайма Вайкуле

Конкурс в Европарламент от Латвии: чуть более 30 кандидатов на один мандат

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Флаг Латвии и ЕС

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Списки кандидатов на выборы в Европейский парламент подали 16 партий. На восемь мандатов Латвии будут претендовать 246 человек, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

В 13 списков включено максимально возможное количество кандидатов - 16. В двух списках по 15 кандидатов, в одном списке - восемь.

69,5% кандидатов - мужчины, 30,5% - женщины. Самому младшему кандидату 22 года, самому старшему - 80. Средний возраст кандидатов составляет 48,8 лет.

88,6% кандидатов имеют высшее образование, 11,4% - среднее.

Почти все кандидаты - граждане Латвии. Два человека в списках имеют гражданство США, по одному человеку - гражданство Канады, Испании и Германии.

Выборы в Европарламент пройдут 25 мая.

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