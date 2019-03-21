Конкурс в Европарламент от Латвии: чуть более 30 кандидатов на один мандат

В 13 списков включено максимально возможное количество кандидатов - 16. В двух списках по 15 кандидатов, в одном списке - восемь.

69,5% кандидатов - мужчины, 30,5% - женщины. Самому младшему кандидату 22 года, самому старшему - 80. Средний возраст кандидатов составляет 48,8 лет.

88,6% кандидатов имеют высшее образование, 11,4% - среднее.

Почти все кандидаты - граждане Латвии. Два человека в списках имеют гражданство США, по одному человеку - гражданство Канады, Испании и Германии.