ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая

В документе сказано, что отсрочки невозможны после выборов в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.

"Учитывая, что Соединенное Королевство не намерено проводить выборы в Европейский парламент, продление срока после этой даты невозможно", — говорится в тексте.