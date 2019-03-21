Чт, 21.03.2019
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ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая

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Иллюстративное фото

ФОТО: AFP / Scanpix

Европейский союз даст Великобритании отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.

В документе сказано, что отсрочки невозможны после выборов в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.

"Учитывая, что Соединенное Королевство не намерено проводить выборы в Европейский парламент, продление срока после этой даты невозможно", — говорится в тексте.

В документе также сказано, что дата выхода будет перенесена только при условии, что соглашение об условиях выхода будет одобрено палатой общин британского парламента на следующей неделе.

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