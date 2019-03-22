Жизнь как в стиральной машине: квартиры-капсулы в Токио

Жизнь в крупнейших мировых метрополиях совсем не так сказочна, как может показаться - в городе фундаментально не хватает жилых площадей, поэтому большинство горожан вынуждено жить в мелких квартирках. Один из самых хороших примеров - столица Японии, где тысячи жителей живут в миниатюрных однокомнатных квартирках. В таком жилье в Токио обитает и 30-летний дизайнер Шинтаро Танака.
Дизайнер графики Шинтаро Танака - один из тех жителей Токио, который вынужден жить в стеснении, однако не жалуется. Танака живет в одном из популярных торговых районах Токио - центре Гинзы, где находится и его рабочее место, сообщает Houzz.com. Миниатюрная квартира оборудована в здании капсульных квартир или в башне, в которой находятся сотни таких квартирок.
В поисках квартиры поближе к работе, Танака нашел башню необычного вида и обитает в ней уже второй год. "Вид, атмосфера, теснота, впечатляющие виды... Мне нравится все, что находится в этом здании. Я знал это здание раньше, однако, когда узнал, что в нем можно и жить, мгновенно влюбился в капсульное здание еще больше", - говорит Танака.
Площадь квартиры Танаки составляет всего 9 квадратных метров, поэтому дизайнерам пришлось создавать многофункциональную мебель, которая не занимает много места. Кроме того, интересно и решение по освещению - Танака оборудовал свою квартиру LED-лампочкой Sony, которая объединяет как функции музыкальной колонки, так и функции источника света, кроме того, ее можно вкрутить в любую розетку.
Еще один вызов в тесной квартире - хранение вещей. В этой квартирке нет коридора или шкафа, владелец жилья хранит обувь в холодильнике, а продукты покупает лишь тогда, когда они необходимы. В свою очередь одежда складывается под письменным столом.
Ванна здесь состоит из объединенной ванны, которая занимает почти все помещение площадью в два квадратных метра. В объединенной ванне имеется довольно редко встречаемый агрегат - ванна состоит из раковины, унитаза и душа - все части подсоединены к одному водопроводу, а в полу оборудован слив. Так как в квартире Танаки нет горячей воды, японец ходит мыться в общий душ.
В 2006 году здание с квартирой Танаки, капсульная башня Накагины, было включено в список современной архитектуры Японии. Это означает, что здание - важный памятник культуры японской архитектуры. Здание состоит из 11 и 13-этажных башен, в которых расположены 140 капсульных или миниатюрных квартир. Хоть эти здания и считаются памятниками, самоуправление Токио надеется их когда-нибудь снести - есть технические проблемы с канализацией и вентиляцией, трещины на фасаде, да и конструкция содержит асбест.