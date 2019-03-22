Петиция противников Brexit собрала более двух миллионов подписей

Петиция противников Brexit на сайте британского парламента уже собрала более двух миллионов подписей. Однако премьер-министр Тереза Мэй считает, что отмена Brexit "потенциально непоправимо подорвет общественное доверие", пишет The Guardian.
Утром в четверг сайт британского парламента временно не работал, так как сотни тысяч людей спешили подписать петицию об отмене 50-го пункта Лиссабонского договора и сохранении Великобритании в ЕС.
"Премьер-министр ясно указала, что неисполнение результатов референдума будет нашей демократической неудачей и вещью, которую она поддержать не может", - сказала представитель Мэй.
Поздним вечером в четверг петиция преодолела отметку в два миллиона подписей.
При этом парламент Великобритании должен направлять на дебаты петиции, набравшие более 100 000 подписей.
Размещенная на сайте парламента информация свидетельствует, что в течение двух дней будет назначена дата дебатов, если петицию сочтут соответствующей. Все петиции, которые подписали более 10 000 человек, получают официальный ответ от правительства. Он должен быть дан в течение четырех дней.
Однако аналитики указывают, что подписавшие петицию сконцентрировались в отдельных местах Объединенного королевства, в большинстве из которых на референдуме 2016 года проголосовали за невыход из ЕС.