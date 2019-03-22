Facebook хранил пароли миллионов пользователей в незашифрованном виде

Как сообщила администрация социальной сети, доказательств того, что сотрудники злонамеренно пользовались уязвимостью, найдено не было.

"Никто за пределами Facebook не имел доступа к этим паролям", − добавили представители соцсети, отметив, что уязвимость была обнаружена в январе этого года и уже устранена.

По их словам, защита информации остается для компании приоритетом. В качестве меры предосторожности Facebook известит всех пользователей, в том числе и десятки тысяч владельцев аккаунтов в Instagram, чьи пароли оказались под угрозой.