Facebook хранил пароли миллионов пользователей в незашифрованном виде

Сотрудники Facebook могли иметь доступ к паролям десятков миллионов пользователей, так как данные хранились в незашифрованном видео на внутренних серверах компании, сообщает Deutsche welle.
Как сообщила администрация социальной сети, доказательств того, что сотрудники злонамеренно пользовались уязвимостью, найдено не было.
"Никто за пределами Facebook не имел доступа к этим паролям", − добавили представители соцсети, отметив, что уязвимость была обнаружена в январе этого года и уже устранена.
По их словам, защита информации остается для компании приоритетом. В качестве меры предосторожности Facebook известит всех пользователей, в том числе и десятки тысяч владельцев аккаунтов в Instagram, чьи пароли оказались под угрозой.
Как уже писал Русский TVNET, в начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который в свою очередь использовал их для политической рекламы.