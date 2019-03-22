Министр финансов: сниженная ставка НДС на местные овощи себя не оправдала

В настоящее время к латвийским фруктам и овощам применяется ставка НДС в размере 5%, прозвучали также предложения применять ее к другим основным продуктам питания.

Однако министр финансов скептически относится к расширению применения сниженной ставки НДС. По словам Рейрса, цену продукта определяют не налоги, а соотношение спроса и предложения. Он сообщил, что в результате применения сниженного НДС на фрукты и овощи в 2018 году бюджет недополучил 3,8 млн евро.

"Мы можем говорить о том, что было бы, если бы пониженной ставки не было, но объективным показателем является ресторанный бизнес, так как рестораны ежедневно закупают конкретное количество продуктов. Представители многих ресторанов отмечают, что первые три месяца цены падали, а затем вернулись на прежний уровень. Это иллюзия, что сниженную ставку НДС мы можем применять только к латвийским товарам, поскольку она применяется и к испанским помидорам, и к голландским огурцам", - сказал министр финансов.

Рейрс заверил, что данное ранее обещание будет исполнено, то есть сниженная ставка НДС в размере 5% будет применяться для характерных латвийских фруктов и овощей до 31 декабря 2020 года, но ее эффективность еще будет оцениваться.

Менее скептично глава Минфина настроен в отношении пониженной ставки НДС для ресторанов. В настоящее время министр обсуждает с представителями этой отрасли, как ресторанам выйти из серой зоны, и один из вариантов предусматривает снижение ставки НДС.

"В ходе переговоров представители ресторанов уверяют, что пониженный НДС позволит им снизить цены. За счет этого они смогут повысить зарплаты и направлять средства для налогов на рабочую силу. В настоящее время сниженный НДС в общественном питании применяется в 17 странах", - отметил Рейрс.