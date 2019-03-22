К проекту госбюджета подано почти 150 предложений

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма ко второму чтению законопроекта о государственном бюджете на 2019 год и сопровождающих его законопроектов получила около 150 предложений.
К законопроекту о бюджете подано почти 60 предложений, к сопровождающим законопроектам - около 90, сообщили в пресс-службе Сейма.
Предложения подали фракции Сейма, комиссии, депутаты индивидуально и министерства.
Бюджетно-финансовая комиссия начнет рассмотрение поданных предложений 26 марта, после получения заключения правительства.
Планируется, что в окончательном чтении бюджет и 14 сопровождающих законопроектов Сейм утвердит 3 апреля.