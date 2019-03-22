Пт, 22.03.2019
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К проекту госбюджета подано почти 150 предложений

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Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма ко второму чтению законопроекта о государственном бюджете на 2019 год и сопровождающих его законопроектов получила около 150 предложений.

К законопроекту о бюджете подано почти 60 предложений, к сопровождающим законопроектам - около 90, сообщили в пресс-службе Сейма.

Предложения подали фракции Сейма, комиссии, депутаты индивидуально и министерства.

Бюджетно-финансовая комиссия начнет рассмотрение поданных предложений 26 марта, после получения заключения правительства.

Планируется, что в окончательном чтении бюджет и 14 сопровождающих законопроектов Сейм утвердит 3 апреля.

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