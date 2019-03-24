Счастье = здоровье! Ешь только биологические продукты, купи умные устройства, которые будут следить за твоим режимом сна, количеством пройденных шагов, кардиовыдержкой и объемом выпитой воды, скажи "нет" лишнему весу, дискомфорту, слезам и боли. Тебе всеми способами необходимо улучшить иммунитет, замедлить старение и повысить сексуальный потенциал.

Специалисты солидарны: здоровье и безопасность в человеческой жизни занимает такую высокую позицию, как еще никогда в истории. Однако может ли здоровье быть нездоровым, и даже больше - болезнью, рассказывает ведущий исследователь Рижского университета им. Страдыня (RSU) Анда Кивите-Уртане.

Позднее субботнее утро. Вы с большой чашкой кофе в руках и в халате медленно подключаетесь к реальности - открываете Facebook и видите, что кто-то в семь часов утра сделал селфи прямо из тренажерного зала. Визитная карточка успешного человека!

Жирный кусок колбасы с хлебом чуть не застрял у вас в горле - вы чувствуете вину, что рано утром ваши глаза не освещают трибуны стадиона своим сиянием, а вы не потягиваете свекольный смузи - совсем не заботитесь о своем здоровье. Фу, позор!

Когда стремление к идеальному здоровью становится навязчивой идеей - это перестает быть здоровым. Это мания! Специалисты все чаще говорят о том, что чрезмерное здоровье может стать болезнью.

Счастье и здоровье - одно и то же?

Тот факт, что многие вопросы здоровья стали важной частью повседневности, вызывает восхищение. Однако в пропаганде здорового образа жизни есть и темная сторона, считает ведущий исследователь Рижского университета имени Страдыня (RSU) Анда Кивите-Уртане.

Если человек, в погоне за здоровым образом жизни преувеличивает свои проблемы и избегает всего, что может казаться ему вредным, здесь можно говорить о хелсизме, как о негативном явлении. Например, человек не идет на вечеринку в честь Дня Рождения, потому что там будет нездоровая еда - печеный картофель, жаркое и торт со сливками; отказывается от похода в театр с подругой, так как нужно идти в тренажёрный зал; на выходных рано утром бежит в бассейн, чтобы избежать совместного с семьей завтрака, считая, что есть можно только биологические продукты без единого пестицида; худшими изобретениями человечество считает микроволновую печь и слово "генетически модифицированная пища". Знакомый образ, не правда ли? Таких людей можно называть хелсизтами.

Однако сама концепция хелсизма широка - не всегда он имеет негативную окраску, продолжает исследователь. По сути, это способность человека оценить преимущества здорового образа жизни и использования медицинских услуг. Чаще всего этот термин используется с критическим подходом, описывая преувеличенное внимание к здоровому образу жизни, граничащему с зависимостью от процесса.

Впервые концепцию хелсизма в своей работе описал в 1980 году американский политолог и экономист Роберт Кроуфорд.

Проживающий в Ирландии врач чешского происхождения, профессор Петр Скрабанек, подверг критике хелсизм еще в 1994 году. Авторы рассуждают о том, где заканчивается укрепление здоровья и общественный интерес к здоровью, и начинаются права человека и права индивида на свободный выбор.

Они критикуют провозглашение здоровья как высшую ценность, потому что бесчисленные примеры доказывают, что человек может быть больным и счастливым или же быть здоровым и несчастным одновременно.

Авторы считают, что пропаганда укрепления здоровья ошибается, когда ставит знак равенства между более здоровой и счастливой жизнью, говорит Анда Кивите-Уртане.

ФОТО: Pixels.com

Для общественного здоровья

"У нас хелсизм только начал свой победоносный путь", считает Анда Кивите-Уртане. В то время, как в богатых европейских странах, таких как, например, Дания, дело зашло так далеко, что человек не может подняться по карьерной лестнице, если он не ездит на велосипеде, если у него есть лишний вес, если он не берет на работу сверхъестественно полезный обед. Пухлый, потный, курящий, сонный, с мешками под глазами и нездоровым цветом кожи? О нет! Он не может стать примером для других. Лузер!

Тем не менее, и в латвийских СМИ здоровью и здоровому образу жизни посвящено множество строк.

Здоровье - это Святой Грааль, прощение грехов, гарантия вечной жизни.

Хелсизм - манипулятивное давление, заставляющее "не отставать", потому что успеха добиваются и в жизни те, кто в сознании современного человека ассоциируются с прилагательными "здоровый", "красивый", "молодой". Это приводит к чувству вины, неуверенности и беспокойства.

Вы знаете, что далеки от стандартов совершенства: переедаете по вечерам, у вас есть морщины, что, конечно, показывает, что вы уже не молоды, и вообще, так сказать, наступает смерть, вы слишком много пьете вина по праздникам ...

Забота об общественном здоровье приводит к дилемме - где заканчивается интерес общества и начинаются права человека? Например, в скандинавских странах алкоголь можно приобрести только в специализированных магазинах. "С одной стороны, доказано, что такая алкогольная политика улучшает состояние здоровья общества - снижает распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, но с другой - если у меня нет проблем с зависимостью и я хочу купить бутылочку вина к ужину, почему я должна ехать десятки километров в единственный удаленный магазин? В демократическом обществе люди имеют право решать и выбирать", говорит Анда Кивите-Уртан, добавляя, что что в Латвии политика общественного здравоохранения в значительной степени основана на запретах, а не всегда на повышении медицинской грамотности, что, конечно, является более сложной задачей.

Например, если на балконе вашей квартиры щели и течет вада, управляющий домом покачает головой и скажет: "Чините сами - балкон является частью вашей собственности". В то же время, если вы будете там курит, а соседям это не понравится, балкон из частной собственности превращается в публичное пространство, и курить вам там запретят.

"Мы привыкли желать крепкого здоровья в день рождения, потому что ставим знак равенства между здоровьем и счастьем. Но так ли они равны? Может быть, мускулистый марафонец с отличным физическим здоровьем - несчастный человек, прямо рядом с инвалидной коляской, жизнь которого наполнена счастливыми моментами", отмечает исследователь, добавляя, что лучший метод укрепления здоровья - это хорошее знание вашего здоровья, способность использовать эти знания и ответственность за свое здоровье и здоровье других людей.

Anda Ķīvīte-Urtāne ФОТО: No personīgā arhīva

Квинтэссенция хелсизма - это доктрина человеческого отбора, основанная на наследственной психике, интеллекте и физиологических качествах, объясняет доцент RSU.

Учения евгеники в своих программах когда-то активно использовалась нацистской Германией, но современный культ хелсизма каким-то образом воплощает идею "улучшения человечества", диктуя, каким должен быть "ценный" человек.

В академических кругах есть футуристическая шутка о том, как бы выглядела жизнь, если бы контроль общественного здравоохранения был тотальным. И так: в пятницу вечером мужчина звонит в доставку и заказывает пиццу с колбасой.

Ему отвечают: "К сожалению, мы не можем доставить эту пиццу, так как наша база данных показывает, что у вас холестерин повышен".

Человек в отчаянии, соглашается на пиццу со шпинатом и спрашивает, может ли он заплатить картой. Ему отвечают, что не может, потому что кредитный лимит превышен. Затем он говорит, что сам приедет за пиццей на машине и заплатит наличными, но узнает, что машину эвакуировали за неуплату. Когда человек решает ехать на мотоцикле, он получает ответ: "Вы не можете этого сделать, так как это не безопасно и во время интенсивного движения есть риск получить травму". Когда он начинает злиться и кричать, что не хочет так жить и покончит с собой, выпрыгнув из окна, ему говорят: "Это вы можете сделать, так как живете на первом этаже".

ФОТО: Pixabay

Это серьезно!

Нет смысла говорить, что существует граница, за которой необходимо лечить здоровье. Эксперты в данной области склонны считать, что ряд импульсных контролей или компульсивных расстройств, в том числе связанных с хелсизмом, следует включать в классификацию заболеваний, как зависимость, а следовательно следует признать психическим расстройством. Именно процессу зависимости в контексте хелсизма является темой исследования Анды Кивите-Уртане. Необходимо начать с того факта, что процесс зависимости являются феноменом 21-го века, который недостаточно исследован, поэтому среди работников здравоохранения нет единодушия. В настоящее время с медицинской точки зрения признана только зависимость от азартных игр, которая была включена в Международный классификатор болезней в 2013 году; Зависимость от видеоигр в любой момент также будет включена в этот список. Другие проявления, которые часто называют зависимостями - трудоголизм, шопоголизм, зависимость от социальных сетей, солнечных ванн, сексуальная зависимость и многие другие - являются медицински компульсивными или импульсивными нарушениями контроля.

Кстати, существуют склонности даже к гаданию, скидкам, танцам, учебе и любви.

Хелсизм включает, например, орторексию - чрезмерная склонность к употреблению здоровой пищи, мышечные расстройства - зависимость от наращивания мышечной массы вашего тела и спортивную зависимость.

"Деятельность может вызвать физиологические и химические реакции в организме, которые приводят к зависимости. В настоящее время единственной зависимой болезнью, которую лечат психиатры, является азарт (pathological gambling). Все остальные не считается зависимостью, а импульсивным контролем или компульсивными расстройствами, поскольку количество исследований и доказательств еще недостаточно", - говорит исследователь.

Что такое импульсный контроль и компульсивные расстройства? Компульсивные расстройства - это нелогичные, бессмысленные действия, которые вы не можете контролировать.

"Я говорю студентам, что у меня компульсивное расстройство: я заперла машину с помощью пульта, я знаю, что дверь закрыта, но мне нужно снова проверить ее вручную", - смеется исследователь.

Подобные нарушения у многих. И такие нарушения являются основой для многих операций, связанных с хелсизмом.

Например, образование, несомненно, полезно и ценно, но если человек учится на семнадцатую степень магистра, и это непрерывное обучение отнимает все его деньги и свободное время, оставляя в изоляции от друзей и семьи, его состояние здоровья вызывает некоторые сомнения.