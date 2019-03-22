Женщина родила ребенка с эмбрионом внутри
В Колумбии врачи извлекли из живота новорожденного ребенка эмбрион, сообщает местная газета La Crónica del Quindío.
33-летняя Моника Вега из колумбийского города Барранкилья на девятом месяце беременности проходила плановый осмотр, в ходе которого медики обратили внимание на подозрительную деформацию тела ребенка. Оказалось, что в животе младенца находился внутриутробный плод.
Через две недели, 22 февраля, на 37-й неделе беременности женщина с помощью кесарева сечения родила девочку, которую назвали Итзамара, пишет Daily Mail. Новорожденной своевременно сделали операцию, в результате чего
извлекли из ее живота 45-миллиметровый эмбрион весом 14 граммов. К тому моменту у близнеца уже сформировались ручки и ножки, но отсутствовали сердце и мозг.
Врачи назвали этот случай уникальным - за всю историю своей практики они с таким не сталкивались. Как правило, о состоянии ребенка становится известно только после его появления на свет, а тут медикам удалось установить отклонение еще во время беременности.
Спустя месяц состояние здоровья Итзамары пришло в норму, и теперь ее жизни ничто не угрожает.
Утробный плод в плоде - редчайшая аномалия, встречающаяся в среднем у одной роженицы из полумиллиона. Согласно одной из гипотез, эмбрион в эмбрионе - это близнец-паразит, случайно попавший в организм близнеца-хозяина и неспособный выжить самостоятельно.