Тонна кокаина на катамаране. Контрабандистов из Латвии и Эстонии признали виновными

Издание сообщает, что виновными признаны гражданин Латвии Волдемар Гайлис, гражданин Эстонии Рихард Муст, граждане Великобритании Найджел Кларк и Дин Уотерс, а также гражданин Великобритании Раймонд Дейкста.

Решение по этому делу планируется объявить 26 марта.

Напомним, 30 августа британские пограничники на южном побережье Ирландии на катамаране нашли примерно тонну кокаина, который на черном рынке стоит порядка 100 миллионов фунтов стерлингов ( примерно 115 миллионов евро).

Был задержан капитан катамарана Муст, члены экипажа Гайлис и Дейкста, а также лица без определенного места жительства Кларк и Уотерс. Ко всем ним была применена мера пресечения в виде ареста.