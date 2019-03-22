Одной трущобой меньше: в Риге восстановлено историческое здание Яниса Алксниса

Здание на ул. Таллинас, 86 имеет вековую историю - оно было построено в 1913 году. Во время реновации был сохранен и восстановлен фасад, созданный Янисом Алкснисом в стиле неоклассицизм, и историческая конструкция здания.

При этом, здание внутри было полностью перестроено – фасад был утеплен и освещен, установлена новая утепленная крыша, все межэтажные перекрытия заменены на новые, в оконных проемах установлены современные деревянные стеклопакеты, а лестничные клетки отремонтированы с сохранением исторической аутентичности.

В доме смонтированы абсолютно все новые коммуникации, в том числе современная система отопления и поставлен собственный теплоузел.

После завершения всех ремонтно-строительных работ жители теперь смогут радоваться жизни в здании с вековой историей и современным уровнем комфорта.

ФОТО: Пресс-фото