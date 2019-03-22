Пт, 22.03.2019
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Одной трущобой меньше: в Риге восстановлено историческое здание Яниса Алксниса

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ФОТО: Пресс-фото

Здание, построенное известным латвийским архитектором Янисом Алкснисом на ул.Таллинас, 86 начинает новый этап. В феврале Девелоперская группа Baltic Investment Group сдала дом в эксплуатацию после полной реновации. 

Здание на ул. Таллинас, 86 имеет вековую историю - оно было построено в 1913 году. Во время реновации был сохранен и восстановлен фасад, созданный Янисом Алкснисом в стиле неоклассицизм, и историческая конструкция здания. 

При этом, здание внутри было полностью перестроено – фасад был утеплен и освещен, установлена новая утепленная крыша, все межэтажные перекрытия заменены на новые, в оконных проемах установлены современные деревянные стеклопакеты, а лестничные клетки отремонтированы с сохранением исторической аутентичности. 

В доме смонтированы абсолютно все новые коммуникации, в том числе современная система отопления и поставлен собственный теплоузел. 

После завершения всех ремонтно-строительных работ жители теперь смогут радоваться жизни в здании с вековой историей и современным уровнем комфорта. 

ФОТО: Пресс-фото

Отметим, что с момента сдачи в эксплуатацию уже две трети из 49 квартир здания куплены или зарезервированы.

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