В России мужчина ударил полицейского ножом в горло; его застрелили

Один из стражей порядка получил удар ножом в горло и скончался по дороге в больницу.

Нападавшего застрелил один из присутствующих на месте событий полицейских.

Как свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Business Online, нападавший ранее сбежал из следственного изолятора.

В свою очередь свидетели происшествия рассказали, что в момент нападения мужчина выкрикивал экстремистские лозунги.

Министерство внутренних дел Татарстана пока официального комментария по поводу случившегося не дало.