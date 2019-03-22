Пт, 22.03.2019
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В России мужчина ударил полицейского ножом в горло; его застрелили

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ФОТО: AFP/SCANPIX

В Нижнекамске утром в пятницу мужчина с ножом напал на полицейского возле одного у полицейских участков, сообщает РБК.

Один из стражей порядка получил удар ножом в горло и скончался по дороге в больницу.

Нападавшего застрелил один из присутствующих на месте событий полицейских.

Как свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Business Online, нападавший ранее сбежал из следственного изолятора.

В свою очередь свидетели происшествия рассказали, что в момент нападения мужчина выкрикивал экстремистские лозунги.

Министерство внутренних дел Татарстана пока официального комментария по поводу случившегося не дало.

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