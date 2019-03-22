В России мужчина ударил полицейского ножом в горло; его застрелили

В Нижнекамске утром в пятницу мужчина с ножом напал на полицейского возле одного у полицейских участков, сообщает РБК.
Один из стражей порядка получил удар ножом в горло и скончался по дороге в больницу.
Нападавшего застрелил один из присутствующих на месте событий полицейских.
Как свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Business Online, нападавший ранее сбежал из следственного изолятора.
В свою очередь свидетели происшествия рассказали, что в момент нападения мужчина выкрикивал экстремистские лозунги.
Министерство внутренних дел Татарстана пока официального комментария по поводу случившегося не дало.
В Нижнекамске произошла сцена из Голливудского боевика: мужчина напал на полицейского с ножом, и тот скончался. Нападавшего застрелил другой полицейский. Видео: «ВКонтакте»/ Нижнекамск Вконтакте pic.twitter.com/vXu8N1VQ2I— МБХ Медиа (@MBKhMedia) March 22, 2019