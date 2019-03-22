Думаете, никто не видит? В Риге велосипедного вора поймали через три дня после кражи

В воскресенье, 17 марта, к рижскому муниципальному полицейскому недалеко от памятника Свободы подошел житель, который рассказал, что пропал его велосипед. Во время разговора выяснилось, что мужчина пристегнул свое транспортное средство на площади Реформацияс в Старой Риге, поэтому полицейский сразу же связался с центром видеонаблюдения, чтобы коллеги просмотрели записи с этого места. В свою очередь пострадавшему рассказали, что необходимо обратиться с заявлением в Госполицию.