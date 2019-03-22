Предварительное следствие: Swedbank прекратил отношения с подозрительными клиентами

Swedbank не позднее мая 2017 года прекратил отношения с клиентами, через счета которых проходили транзакции, вызвавшие подозрения в отмывании денег. Об этом, как сообщает шведское общественное телевидение SVT, свидетельствует предварительное расследование компании Forensic Risk Alliance, которой Swedbank доверил провести расследование по факту этих подозрений, сообщает агентство ЛЕТА.
Forensic Risk Alliance проанализировал предоставленные банком данные о счетах 50 клиентов, однако не во всех случаях можно было установить, кто был инициатором прекращения отношений. Констатировано, что в этих случаях из базы данных была удалена информация.
В дальнейшем Forensic Risk Alliance планирует более подробно исследовать отношения Swedbank и подозрительных клиентов.
Шведский совет по надзору за Swedbank после рассмотрения предварительных результатов расследования Forensic Risk Alliance сообщил, что полностью доверяет руководителю банка Биргите Боннесен и ее способностям руководить борьбой с отмыванием денег, сообщил председатель совета Ларс Идемарк.
В свою очередь Боннесен дала задание создать в банке специальное подразделение по финансовой разведке.
Напомним, SVT сообщило о подозрениях, что между балтийскими отделениями Danske Bank и Swedbank в период с 2007 по 2015 годы в больших объемах и систематически происходили подозрительные переводы средств, общая сумма которых достигла минимум 40 миллиардов шведских крон (3,8 миллиардов евро). В числе примерно 50 клиентов были внезонные компании и корпоративные клиенты, которые не вели реальную предпринимательскую деятельность.