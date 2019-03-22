Предварительное следствие: Swedbank прекратил отношения с подозрительными клиентами

Forensic Risk Alliance проанализировал предоставленные банком данные о счетах 50 клиентов, однако не во всех случаях можно было установить, кто был инициатором прекращения отношений. Констатировано, что в этих случаях из базы данных была удалена информация.

В дальнейшем Forensic Risk Alliance планирует более подробно исследовать отношения Swedbank и подозрительных клиентов.

Шведский совет по надзору за Swedbank после рассмотрения предварительных результатов расследования Forensic Risk Alliance сообщил, что полностью доверяет руководителю банка Биргите Боннесен и ее способностям руководить борьбой с отмыванием денег, сообщил председатель совета Ларс Идемарк.

В свою очередь Боннесен дала задание создать в банке специальное подразделение по финансовой разведке.