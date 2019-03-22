В этом сезоне грипп унес 66 жизней

С начала сезона гриппа инфекция стала причиной смерти 66 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
У всех скончавшихся пациентов, за исключением некоторых, было одно или несколько хронических заболеваний, большинство не были вакцинированы от гриппа.
В Латвии по-прежнему регистрируются случаи гриппа на шести административных территориях, и на трех из них интенсивность заболеваемости превышает 100 случаев на 100 000 населения.
Самая высокая заболеваемость гриппом и пневмонией наблюдается среди детей 5-14 лет.
Эпидемия гриппа в Латвии была объявлена 15 января.