Пт, 22.03.2019
Инициатива Вейониса - это искусственное расшатывание вопроса, который в реальности ни на что не влияет, так как касается лишь 0,02% случаев. Филипп Раевский, политолог

В этом сезоне грипп унес 66 жизней

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Pixabay

С начала сезона гриппа инфекция стала причиной смерти 66 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

У всех скончавшихся пациентов, за исключением некоторых, было одно или несколько хронических заболеваний, большинство не были вакцинированы от гриппа.

В Латвии по-прежнему регистрируются случаи гриппа на шести административных территориях, и на трех из них интенсивность заболеваемости превышает 100 случаев на 100 000 населения.

Самая высокая заболеваемость гриппом и пневмонией наблюдается среди детей 5-14 лет.

Эпидемия гриппа в Латвии была объявлена 15 января.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ