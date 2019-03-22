Домбровскис прокомментировал выполнение Латвией рекомендаций ЕС: все не так плохо

У Латвии ограниченный прогресс в выполнении рекомендаций ЕС, но это не выпадает из общего контекста ЕВ, так как у большинства стран-участниц этот прогресс также небольшой или ограниченный, заявил сегодня на совместном заседании ответственных комиссий Сейма заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Комментируя прозвучавшее на заседании мнение, что оценка ЕС критическая, он ответил, что не согласен - по сравнению с некоторыми другими государствами заключение о Латвии скорее положительное.
Домбровскис сказал, что в Латвии продолжается достаточно быстрое экономическое развитие, превышающее средние показатели ЕС и достаточно сбалансированное с учетом внутреннего спроса, инвестиций и показателей экспорта. Вице-президент Еврокомиссии сказал, что в Латвии не выявлены признаки макроэкономической несбалансированности.
По его словам, представленный правительством бюджет 2019 года в целом отвечает требованиям пакта о стабильности и развитии, но серьезные маневры в увеличении бюджетного дефицита больше невозможны, также нужно учитывать, что в отличие от Латвии Литва и Эстония уже достигли профицита бюджета.
Домбровскис обратил внимание, что с точки зрения ЕС налоговая реформа только частично достигла целей, например, нужно продолжать работать над уменьшением налогового бремени получателям низких зарплат. Также нужна более тесная связь образования с рынком труда, в том числе профессионального образования.
Констатирован ограниченный прогресс в сфере здравоохранения, небольшой прогресс в сфере управления государственными и муниципальными предприятиями, сообщил Домбровскис.