Домбровскис прокомментировал выполнение Латвией рекомендаций ЕС: все не так плохо

Комментируя прозвучавшее на заседании мнение, что оценка ЕС критическая, он ответил, что не согласен - по сравнению с некоторыми другими государствами заключение о Латвии скорее положительное.

Домбровскис сказал, что в Латвии продолжается достаточно быстрое экономическое развитие, превышающее средние показатели ЕС и достаточно сбалансированное с учетом внутреннего спроса, инвестиций и показателей экспорта. Вице-президент Еврокомиссии сказал, что в Латвии не выявлены признаки макроэкономической несбалансированности.

По его словам, представленный правительством бюджет 2019 года в целом отвечает требованиям пакта о стабильности и развитии, но серьезные маневры в увеличении бюджетного дефицита больше невозможны, также нужно учитывать, что в отличие от Латвии Литва и Эстония уже достигли профицита бюджета.