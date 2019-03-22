Где продаются латвийские модные бренды
Уже совсем скоро, с 26 по 30 марта, латвийские дизайнеры представят свои новые коллекции осенне-зимнего сезона 2019/20 на Рижской неделе моды. Балтийская федерация моды собрала информацию, где рижане и гости столицы могут приобрести одежду от участников этого сезона RIGA FASHION WEEK.
В Риге можно найти немало мультибрендовых магазинов, предлагающих коллекции дизайнеров, которые являются участниками этого сезона RFW. В концептуальном магазине BOLD Concept Store (Tербатас, 45a) можно приобрести одежду таких брендов, как Natalija Jansone, Iveta Vecmane и One Wolf, а концептуальный магазин балтийского дизайна Awake (т/ц Galleria Riga, Дзирнаву, 67) предлагает наряды из коллекций One Wolf, Baiba Ladiga, а также детскую одежду от Rock and Mouse.
Soyka Secret Garden (Антонияс, 22-1) предлагает своим покупателям коллекции таких марок, как Soyka, Antistar, Savibijoux, Pasdemarque. Одежду бренда One Wolf также можно найти в концептуальном магазине Bang Bang.
В квартале Berga Bazārs вы найдете марки Bergs Prive (в магазине Bergs), Narciss, Anna Led и Ameri (в собственных магазинах этих дизайнеров).
Романтическое настроение обитает на улице Муциниеку, 7, где в салоне 6. Septembris представлены свадебные и вечерние платья от Katya Katya London.
В магазине M50 (Миера, 17) можно найти одежду от Baiba Ladiga, а в магазине Public Image (Бривибас, 57) - от бренда Public Makes Image, в NONAME Place (Антонияс, 1-3A) - коллекции NONAME Atelier.
Посетить их собственные магазины-студии приглашают такие дизайнеры, как Natalija Jansone (Яня, 3, Старая Рига), One Wolf (Лачплеша, 10, и Лайпу, 2/4), VOLGA (набережная 11 Ноября, 35, 5-й эт., 95-97, по предварительной записи), MCouture (Стрелниеку, 2A) и Zaza Couture (Маскавас, 250).
Любители роскошной и женственной одежды могут посетить магазин бренда Amoralle на Бривибас, 33.
Если вы собираетесь на отдых в Юрмалу, то непременно загляните в бутик Katana и Baltic Beach Hotel, где сможете найти коллекции бренда Anna Led.
В свою очередь, чтобы к новой одежде подобрать подходящую обувь, следует посетить магазин по адресу: Медниеку, 7, где можно приобрести обувь из коллекций Elīna Dobele.
Юные ценители моды могут также посетить магазины Elkor (Elkor Plaza и Elkor в торговом центре Spice), где они смогут найти одежду латвийского бренда Zaza Couture, а также магазин товаров для детей Pingas (набережная Генерала Радзиня, 29), где представлены коллекции детского бренда Rock and Mouse. У бренда Aristocrat Kids есть своя студия Aristocrat Kids Atelier (Вагону, 23), для посещения которой необходима предварительная запись по телефону 29277449.
Также некоторые участники RFW продают одежду из своих коллекций в Интернет-магазинах: One Wolf (Onewolf.eu), Ameri (ameri.lv), Anna Led (annaled.com), Amoralle (amoralle.com), NONAME atelier (nonameatelier.com), Rock and Mouse (rockandmouse.com), Zaza Couture (zazacouture.eu), Elīna Dobele (elinadobele.com). В свою очередь, в Интернет-магазине tastelatvia.com можно приобретси одежду от Baiba Ladiga и Iveta Vecmane.
Напоминаем, что коллекции латвийских и зарубежных дизайнеров сезона осень-зима 2019/20 будут представлены на Рижской неделе моды с 26 по 30 марта.