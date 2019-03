Где продаются латвийские модные бренды

В Риге можно найти немало мультибрендовых магазинов, предлагающих коллекции дизайнеров, которые являются участниками этого сезона RFW. В концептуальном магазине BOLD Concept Store (Tербатас, 45a) можно приобрести одежду таких брендов, как Natalija Jansone, Iveta Vecmane и One Wolf, а концептуальный магазин балтийского дизайна Awake (т/ц Galleria Riga, Дзирнаву, 67) предлагает наряды из коллекций One Wolf, Baiba Ladiga, а также детскую одежду от Rock and Mouse.