Загитова и Медведева на пьедестале чемпионата мира

В какой-то момент лидерство захватила американка Брэди Теннел. Её 213,47 баллов хватало, чтобы очень долго удерживаться на первой строчке. Не смогла сместить её и действующая чемпионка Европа россиянка Софья Самодурова, которая откатала свою программу хорошо и старательно, но какого-то "вау" зрители так и не увидели.

Американку смогла обойти и сместить с первой строчки Сатоко Мияхара (215,95 балла) - любимица японской публики. Затем на лёд вышла Рики Кихира, которая не справилась с волнением, упала, но всё равно смогла набрать хороший балл - 223,49.

Ну а дальше началось самое интересное - на лёд вышла российская фигуристка Евгения Медведева, которая последний год выступала очень нестабильно, но в решающий момент смогда собраться и откатала практически без помарок, набрав 223,80 балла.

Справилась с волнением и Алина Загитова, которая ошибалась в произвольной на протяжении всего сезона, но сегодня не ошиблась нигде! Общая сумму баллов - 237,50.

🤩 How it feels when you are @JannyMedvedeva and take over the lead of #WorldFigure with a new seasons best !!



The Ladies are on 🔥🔥 !#FigureSkating pic.twitter.com/NLqW5vP2vn — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) March 22, 2019

Последней на лёд вышла Лиза Турсынбаева из Казахстана, которая чисто исполнила четверной сальхов и набрала 224,76 баллов.

Таким образом, Алина Загитова стала чемпионкой мира, Турсынбаева завоевала серебро, а Медведева - бронзу. Ни одной японки на пьедестале!

Алина Загитова стала первой российской фигуристкой, которая выиграла абсолютно все возможные титулы: Олимпийские игры, чемпионат Европы, чемпионат мира, чемпионат России и финал Гран-при.

Итоговое положение

1. Алина Загитова (Россия) – 237,50

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 224,76

3. Евгения Медведева (Россия) – 223,80

4. Рика Кихира (Япония) – 223,49

5. Каори Сакамото (Япония) – 222,83

6. Сатоко Мияхара (Япония) – 215,95

7. Брэди Теннелл (США) – 213,47

8. Софья Самодурова (Россия) – 208,58

9. Мэрайя Белл (США) – 208,07