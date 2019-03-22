Загитова и Медведева на пьедестале чемпионата мира

На чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме в пятницу завершились соревнования среди одиночниц, которые выиграла олимпийская чемпионка из России Алина Загитова.
В какой-то момент лидерство захватила американка Брэди Теннел. Её 213,47 баллов хватало, чтобы очень долго удерживаться на первой строчке. Не смогла сместить её и действующая чемпионка Европа россиянка Софья Самодурова, которая откатала свою программу хорошо и старательно, но какого-то "вау" зрители так и не увидели.
Американку смогла обойти и сместить с первой строчки Сатоко Мияхара (215,95 балла) - любимица японской публики. Затем на лёд вышла Рики Кихира, которая не справилась с волнением, упала, но всё равно смогла набрать хороший балл - 223,49.
Ну а дальше началось самое интересное - на лёд вышла российская фигуристка Евгения Медведева, которая последний год выступала очень нестабильно, но в решающий момент смогда собраться и откатала практически без помарок, набрав 223,80 балла.
Справилась с волнением и Алина Загитова, которая ошибалась в произвольной на протяжении всего сезона, но сегодня не ошиблась нигде! Общая сумму баллов - 237,50.
🤩 How it feels when you are @JannyMedvedeva and take over the lead of #WorldFigure with a new seasons best !!— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) March 22, 2019
The Ladies are on 🔥🔥 !#FigureSkating pic.twitter.com/NLqW5vP2vn
Последней на лёд вышла Лиза Турсынбаева из Казахстана, которая чисто исполнила четверной сальхов и набрала 224,76 баллов.
History! #Tursynbaeva #WorldFigure #Quad pic.twitter.com/00FIuUifF9— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) March 22, 2019
Таким образом, Алина Загитова стала чемпионкой мира, Турсынбаева завоевала серебро, а Медведева - бронзу. Ни одной японки на пьедестале!
Алина Загитова стала первой российской фигуристкой, которая выиграла абсолютно все возможные титулы: Олимпийские игры, чемпионат Европы, чемпионат мира, чемпионат России и финал Гран-при.
Итоговое положение
1. Алина Загитова (Россия) – 237,50
2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 224,76
3. Евгения Медведева (Россия) – 223,80
4. Рика Кихира (Япония) – 223,49
5. Каори Сакамото (Япония) – 222,83
6. Сатоко Мияхара (Япония) – 215,95
7. Брэди Теннелл (США) – 213,47
8. Софья Самодурова (Россия) – 208,58
9. Мэрайя Белл (США) – 208,07
10. Лим Ын Су (Южная Корея) – 205,57