Пт, 22.03.2019
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Циклон в Южной Африке: число погибших превысило 500

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Последствия циклона "Идай"

ФОТО: AFP/SCANPIX

Тропический циклон "Идай" в Южной Африке унес уже более 500 жизней, сообщает Reuters.

Так, в Зимбабве в результате наводнений и паводков погибли 259 человек. Кроме того, 217 человек пропали без вести. Еще 16 тысяч семей были вынуждены покинуть свои дома.

В Мозамбике в результате наводнений, вызванных циклоном, погибли 242 человека.

По словам министра земельных ресурсов, окружающей среды и сельского развития страны Селсу Коррейи еще около 15 тысяч человек в зоне бедствия нуждаются в помощи.

Напомним, тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави и Мозамбике. 

Галерея: Тропический циклон "Идай" в Мозамбике

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