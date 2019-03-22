В Швейцарии убили семилетнего ребенка; задержана пенсионерка

21 марта в Швейцарии по пути домой из школы был убит семилетний мальчик, сообщает BBC.
По словам следователя, мальчик пешком возвращался домой из школы, когда на него внезапно напали.
"Мальчик лежал на тротуаре с тяжёлыми ранами, когда его классная руководительница проезжала мимо", - рассказал представитель полиции.
Учительница позвонила в скорую помощь и мальчика доставили в больницу. Ребенок был срочно прооперирован, но вскоре скончался.
Пока местная полиция искала виновного, в прокуратуру пришла 75-летняя женщина и сказала, что это она напала на мальчика.
Следователи ещё не выяснили, есть ли связь между женщиной и погибшим мальчиком.
Однако следователи сообщили, что женщина задержана.
"Прохожие видели, как место происшествия покидала некая пожилая женщина", - рассказал один из следователей.
Мотивы нападения до сих пор неизвестны и полиция призывает отозваться свидетелей.
Была ли она знакома с убитым ребенком и что могло послужить мотивом убийства, пока неизвестно. Полиция разыскивает свидетелей преступления.