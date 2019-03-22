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В Швейцарии убили семилетнего ребенка; задержана пенсионерка

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Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

21 марта в Швейцарии по пути домой из школы был убит семилетний мальчик, сообщает BBC.

По словам следователя, мальчик пешком возвращался домой из школы, когда на него внезапно напали.

"Мальчик лежал на тротуаре с тяжёлыми ранами, когда его классная руководительница проезжала мимо", - рассказал представитель полиции. 

Учительница позвонила в скорую помощь и мальчика доставили в больницу. Ребенок был срочно прооперирован, но вскоре скончался.

Пока местная полиция искала виновного, в прокуратуру пришла 75-летняя женщина и сказала, что это она напала на мальчика.

Следователи ещё не выяснили, есть ли связь между женщиной и погибшим мальчиком.

Однако следователи сообщили, что женщина задержана.

"Прохожие видели, как место происшествия покидала некая пожилая женщина", - рассказал один из следователей.

Мотивы нападения до сих пор неизвестны и полиция призывает отозваться свидетелей.

Была ли она знакома с убитым ребенком и что могло послужить мотивом убийства, пока неизвестно. Полиция разыскивает свидетелей преступления.

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