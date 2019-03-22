Кубок Гагарина: "Салават Юлаев" и "Авангард" Боба Хартли вышли в финал
22 марта состоялись пятые матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, в которых "Авангард" и "Салават Юлаев" вышли в финал Восточной конференции.
Барыс - Авангард
"Барыс" у себя дома проиграл омскому "Авангарду" со счётом 3:5. Эта победа позволила подопечным Боба Хартли одержать победу в серии со счётом 4:1.
Счёт в матче открыл Мэттью Фрэттин, который вывел хозяев вперёд на 11-й минуте. В начале второго периода Фрэттин оформил дубль, на что хоккеисты "Авангарда" ответили четырьма заброшенными шайбами. Авторами голов стали Никита Пивцакин, Кирилл Петров, Тейлор Бек и Сергей Широков.
В заключительном периоде команды обменялись голами, авторами которых стали Максим Чудинов и Никита Михайлис. Интересно, что "Авангард" сумел выйти в финал Восточной конференции впервые за семь лет.
Автомобилист - Салават Юлаев
Уфимский "Салават Юлаев" также вышел в финал Востока, обыграв на выезде "Автомобилист" со счётом 4:1. Счёт в серии также стал 4:1 в пользу "Салавата".
В первом периоде Теэму Хартикайнен и Владимир Ткачёв отправили две шайбы в ворота хозяев.
Во втором периоде Линус Умарк укрепил преимущество "Салавата", а в начале третьего периода Йоонас Кемппайнен в четвёртый раз огорчил болельщиков "Автомобилиста". Хозяева на это ответили голом Евгения Чесалина.
Первые финальные матчи пройду на следующей неделе. 28 марта ЦСКА дома сыграет со СКА, а 29 марта "Салават" отправится в гости к "Авангарду".