Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет

Мужчина, арестованный за кражу, умудрился продать свой электронный браслет дистанционного контроля, сообщает "Московский комсомолец".
Ранее мужчина уже был судим дважды за кражу.
Как сообщается, 30-летний Константин снял браслет с помощью отвертки, а затем продал его и контрольное устройство приема сигнала. Деньги он потратил на алкоголь.
Ему и брату техника была выдана под расписку сотрудниками Управления УФСИН России по Москве.
Ранее мужчина с братом украли из магазина два комплекта спецодежды, микроволновку и тостер. Для братьев была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Через некоторое время разыскали и самого мужчину, и проданные приборы.