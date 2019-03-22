Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет

Ранее мужчина уже был судим дважды за кражу.

Как сообщается, 30-летний Константин снял браслет с помощью отвертки, а затем продал его и контрольное устройство приема сигнала. Деньги он потратил на алкоголь.

Ему и брату техника была выдана под расписку сотрудниками Управления УФСИН России по Москве.

Ранее мужчина с братом украли из магазина два комплекта спецодежды, микроволновку и тостер. Для братьев была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.