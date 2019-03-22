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Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет

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ФОТО: AFP/LETA

Мужчина, арестованный за кражу, умудрился продать свой электронный браслет дистанционного контроля, сообщает "Московский комсомолец".

Ранее мужчина уже был судим дважды за кражу.

Как сообщается, 30-летний Константин снял браслет с помощью отвертки, а затем продал его и контрольное устройство приема сигнала. Деньги он потратил на алкоголь.

Ему и брату техника была выдана под расписку сотрудниками Управления УФСИН России по Москве.

Ранее мужчина с братом украли из магазина два комплекта спецодежды, микроволновку и тостер. Для братьев была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Через некоторое время разыскали и самого мужчину, и проданные приборы.

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