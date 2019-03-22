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Фото: В Эстонии автобус с 30 пассажирами протаранил легковой автомобиль
Одного человека вырезали из автомобиля

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Днём 22 марта в Эстонии столкнулись автобус и легковой автомобиль, сообщает Rus.Postimees.

"Сегодня в 15.15 получили сообщение о ДТП в Пярну на Таллиннском шоссе. По предварительным данным, ДТП произошло, когда ехавший со стороны центра города автобус врезался в бок поворачивающего с улицы Лилле автомобиля Toyota", - сказал полицейский Эркки Вайнульт.

Согласно собранной на данный момент информации и показаниям свидетелей, автобус ехал на красный сигнал светофора. Все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе производства.

Сидевшая за рулем Toyota 47-летняя женщина пострадала, ее пришлось вырезать из автомобиля и на скорой помощи ее увезли в больницу. 63-летний водитель автобуса не пострадал. Оба водителя были трезвы и владеют водительскими правами соответствующей категории.

"В момент ДТП в автобусе было 30-35 пассажиров, на месте никому из них помощь медиков не понадобилась", - сказал Вайнульт.

Движение на месте аварии было нарушено.

Полицейский отметил, что если кто-то из пассажиров автобуса потом почувствует себя плохо, следует обратиться в больницу и также сообщить об этом в полицию.

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