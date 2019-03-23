Какую часть тела вы моете в душе первой? Это о многом говорит...

Вы могли этого и не заметить, но, как правило, начинаете мыться всегда с определенной части тела. Это происходит неосознанно. И то, чему вы уделяете внимание в первую очередь, кое-что говорит о вас…

1. Лицо

Если вы, принимая душ, всегда начинаете с лица, это значит, что вы особое внимание уделяете органам чувств, реагируете на вкусы, запахи, тактильные ощущения, звуки и картинки.

Вам очень важно то, какими вы предстаете перед окружающими, какими они вас видят. Именно поэтому вы прежде всего заботитесь о своем лице.

Вы знаете, что это первое, на что обращает внимание собеседник. А для вас имеет большое значение, что подумает человек, когдау увидит вас впервые.

2. Ноги и руки

Если вы в первую очередь моете руки и ноги, то это может говорить о том, что вы простой и прямой человек. В этих частях тела заключается ваша сила. Но сколь бы сильными вы ни были, при этом остаетесь скромными и не позволяете себе выпячивать свои достоинства напоказ.

Нет, вы не тихий человек - вам нравится свободно выражать себя. Вы энергичная душа. Жизненная энергия бьет из вас ключом, и ее источник никогда не иссякнет.

3. Интимные места

Вы очень скромный и закрытый человек. По правде сказать, вы настолько порой замкнуты, что у вас могут быть некоторые проблемы с самооценкой.

Вам довольно трудно защищать себя и отстаивать свое мнение. Однако если вы подпускаете кого-то близко, людям очень комфортно и уютно в вашей компании.

4. Грудь

Если грудь - первая часть тела, которую вы моете в душе, то это говорит об уверенности в себе. Вы довольны своим телом, вас абсолютно все в нем устраивает. Вы прагматичны, прямолинейны и честно говорите о том, что думаете и чувствуете.

Вы независимы, самодостаточны, и это вдохновляет окружающих. Если вы чего-то хотите, то идете и получаете. И даже самый тяжелый труд вас не пугает.

5. Волосы

Первое, чему вы уделяете внимание душе, - волосы? Если да, то это говорит о том, что порядок, дисциплина и четкие планы для вас очень важны. В душе вы моетесь по принципу "сверху вниз". Точно такой же подход используете и в повседневной жизни.

Вы очень практичны. У вас есть свое мнение обо всем. А еще вы верите в то, что ум - одно из ваших величайших достоинств. И делаете все для того, чтобы заботиться об этом даре.

6. Плечи и шея

Вполне вероятно, вы самый большой трудоголик, которого только можно повстречать. Знаете, почему вы всегда в первую очередь моете именно шею и плечи?

Именно в этих частях тела вы чувствуете наибольшее напряжение. Оно возникает оттого, что вы постоянно чем-то заняты и усердно работаете.

Кроме того, вы любите соперничество и получаете удовольствие, соревнуясь и оставляя своих конкурентов позади.

7. Спина

Вы человек, который в прямом смысле слова всегда начеку. Вам сложно довериться кому-либо.

Вы не любите слишком быстро впускать в свою жизнь других людей. Скорее всего, причина кроется в том, что вы пережили серьезное предательство в прошлом.