"Всех разогнать!": Шнуров устроил скандал в Минкульте РФ

"Ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать, как матрос Железняк", - приводят слова Шнурова СМИ.

Напомним, в конце февраля стало известно, что Сергей Шнуров вошел в состав общественного совета РФ при комитете Госдумы по культуре.

Артист отметил, что согласился пойти в совет, чтобы показать, насколько депутаты и сенаторы далеки от простого народа.

Вместе с ним в совете находится режиссер Карен Шахназаров, музыкант Андрей Макаревич, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и многие другие российские деятели культуры.

Он подчеркнул, что новым законом не будет возможным регламентировать культуру, так как времена изменились, изменились формы самовыражения - деятелем культуры стал каждый, кто пишет в социальных сетях.

"Любой человек, у которого есть Twitter, является производителем смыслов и производителем культуры.

Этих производителей культуры регламентировать просто теоретически невозможно - возможно только создавать атмосферу благоприятствования, уважения...

Это не получится, так как все вертикали давным-давно падают, так как уже выстроилось горизонтальное общество, так как сейчас, собственно говоря, работник культуры и сферы искусств - любой блогер", - сказал он.