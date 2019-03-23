"Всех разогнать!": Шнуров устроил скандал в Минкульте РФ

Российский рок-музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров в качестве члена общественного совета при комитете Госдумы РФ по культуре обсудил накануне с коллегами законопроект "О культуре". Об этом пишет Gazeta.ru.
"Ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать, как матрос Железняк", - приводят слова Шнурова СМИ.
Напомним, в конце февраля стало известно, что Сергей Шнуров вошел в состав общественного совета РФ при комитете Госдумы по культуре.
Артист отметил, что согласился пойти в совет, чтобы показать, насколько депутаты и сенаторы далеки от простого народа.
Вместе с ним в совете находится режиссер Карен Шахназаров, музыкант Андрей Макаревич, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и многие другие российские деятели культуры.
Он подчеркнул, что новым законом не будет возможным регламентировать культуру, так как времена изменились, изменились формы самовыражения - деятелем культуры стал каждый, кто пишет в социальных сетях.
"Любой человек, у которого есть Twitter, является производителем смыслов и производителем культуры.
Этих производителей культуры регламентировать просто теоретически невозможно - возможно только создавать атмосферу благоприятствования, уважения...
Это не получится, так как все вертикали давным-давно падают, так как уже выстроилось горизонтальное общество, так как сейчас, собственно говоря, работник культуры и сферы искусств - любой блогер", - сказал он.
Ранее Шнуров объявил о прощальном туре группы "Ленинград".