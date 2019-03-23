666 адептов или "число зверя" на концерте Удо Диркшнайдера

U.D.O. - это один из немногих артистов, которых можно, и даже нужно слушать "живьем".

Именно на таких концертах можно ощутить, что такое настоящая тяжелая музыка, окунуться в атмосферу неформальной среды и понять, как давно это все зародилось.

О том, что это довольно олдскульная и культовая группа говорила не музыка - говорили посетители.

70% публики составляли матерые металхэды от 40 до 60 лет.

*металхэды, металеры - тоже что и металлисты - поклонники металлической музыки.

Это не только дядюшки в кожаных куртках, черных майках, расшитых нашивками безрукавках - среди них довольно много было почтенных дам.

Foto: Grupas “U.D.O.” uzstāšanās klubā "Melnā piektdiena" ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Дамы любящие метал, которые представляют старшее поколение уже меньше выделяются из толпы.

Но такие были - короткие стрижки, обилие элементов кожи и черного цвета в одежде, наличие татуировок и прочей атрибутики, которая встречается в этой среде.

Если вы бывали на концертах тяжелой музыки, где публика помоложе, то замечали там бесноватые танцы, которые называются слэм. Вчера такого не было.

Почтенная публика, словно армия последователей культа, рассредоточилась по залу и просто застыла. Когда пел Диркшнайдер они пели с ним хором, повторяли его слова и поднимали несколько сотен рук, показывающих "козу" в знак уважения.

Foto: Grupas “U.D.O.” uzstāšanās klubā "Melnā piektdiena" ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Это былом невероятное зрелище, оно пугало и удивляло одновременно.

Невероятный и легкоузнаваемый вокал Удо, завешенная декорациями сцена, световое шоу и дымовые эффекты, которые подкрепил местный колорит заведения и публика - создали ощущения реального пребывания в преисподней.

И если для случайно зашедшего - это могло показаться кошмаром, где на "черной мессе выстроились 666 адептов Сатаны", то для рядового металлиста - это было очередным музыкальным концертом, где прозвучала уникальная музыка исполненная одной из лучших пауэр-метал-групп в мире.

Музыка, которая дала невероятный старт, вдохновение и продолжение для развития целого жанра не только в мире, но и в Латвии.