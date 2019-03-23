"Не любят тех, кто вы...": Собчак объяснила причины людской ненависти

Она попыталась объяснить подписчикам, что вокруг так много "хороших" и "правильных" людей, которые подходят всем, которые удобны большинству окружающих.

"Они не ругаются матом, не хабалят, не скандалят, не пересекают "двойных сплошных", не срывают планы , учтивы, "профессиональны", "умеют дружить" и улыбаться. Их не терзают монстры сомнений. Они, эти идеальные люди, не совершают ошибок. Они вообще все делают средне, но очень добротно. И улыбаются, и хлопают тебя по плечу...", - написала Ксения.



Собчак указала, что в этом и состоит основная ложь. Ведь таких, которые "хорошие", поддерживают априори.

"В этом большая ложь нашей жизни. Кажешься милым и хорошим? Тебе простят почти все. Ты ведь сразу попадаешь в номинацию "хороший человек, надо поддержать"...", - подчеркнула она.

Ксения призналась, что "хороший человек" - для нее не является чем-то привлекательным. Она назвала таких людей "убогими", а посредственности "рядом с ними чувствуют себя на высоте".

"Хороший - в смысле, что серый, убогий, неопасный и, соответственно, уютный для моей самооценки. Рядом с таким любая посредственность чувствует себя "на высоте"", - написала звезда.

Она объяснила, что это ужасно несправедливо. Ведь тех, кто яркий и умеет себя подать - не любят.

"Ужасно несправедливо, но факт. Большинство людей не любят тех, кто умеет и любит в****ваться. В****ваться в искусстве, в жизни, в кино, всегда и везде...", - отметила Ксения.

Она объяснила, что большинство не готово смотреть на таких, как на деятелей искусства, они видят лишь "подтверждение собственной убогости". Журналистка сичтает, что таких, кто выделяется из толпы называют "выскочкой".

""У него/нее особое мнение?" - и тянут-потянут за лацканы пиджака, чтобы обратно утянуть в свое болото", - написала в завершении Собчак.