Сб, 23.03.2019
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За убийство супруга при самозащите женщина приговорена к десяти месяцам тюрьмы

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Видземский районный суд в Валмиере приговорил к десяти месяцам и десяти дням тюремного заключения женщину, которая, нарушив пределы допустимой самообороны, убила своего мужа.

Словесный конфликт между супругами длился несколько недель и глубоко эмоционально задевал женщину. Супруг унижал ее, толкал, грозил "разбить лицо".

В момент, когда насильник поднял на нее руку, чтобы ударить по лицу, женщина схватила кухонный нож и нанесла ему удар в плечо, который оказался смертельным.

Суд осудил ее по ст. 121 Уголовного закона за убийство из-за нарушения пределов допустимой самообороны. За такое преступление полагается тюремное наказание сроком до двух лет.

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