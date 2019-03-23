Британцы вышли на массовый марш из-за Brexit

На центральные улицы Лондона в знак протеста против выхода Британии из Евросоюза вышли десятки тысяч людей. Об этом в субботу, 23 марта, сообщает Reuters.

Акция проходит под лозунгом "Предоставьте сделку по Brexit народу". Ее организаторы заявляют, что у них есть только одно требование: предоставить последнее слово по Brexit подданным Великобритании.

Официальных данных о количестве участников нет. В то же время СМИ сообщают о нескольких десятках тысяч протестующих.

Как сообщает korrespondent.ru, почти четыре млн британцев подписали петицию с призывом отказаться от выхода Великобритании из ЕС. По состоянию на утро субботы, 23 марта, соответствующая петиция, размещенная на сайте британского парламента собрала более 3,92 млн подписей.

"Британское правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС - это воля народа. Нам нужно дать отпор этому заявлению, показав то, как сильно народ поддерживает сохранение членства Великобритании в ЕС", - говорится в комментарии к петиции.

Парламент страны теперь рассмотрит, станет ли он выносить на дебаты эту петицию, так как она набрала более 100 тыс. голосов. Кроме того, петиция набрала достаточное количество голосов, чтобы и британское правительство дало на нее ответ.

В поддержку петиции выступили многие известные люди, например, актер Хью Грант, актриса Дженифер Сондерс и британский физик Брайан Кокс.

Между тем бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж, выступающий за выход Великобритании из ЕС, заявил, что подписи к петиции поступили, в том числе, из России.

"Я знаю, что многие из них (подписей) из России, поэтому, может быть, стоит начать расследование о вмешательстве, кто знает", - заявил он в эфире британского радио в пятницу.