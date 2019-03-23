Идет срочная эвакуация людей с попавшего в шторм лайнер Viking Sky у берегов Норвегии

Эвакуация по воздуху может занять много времени, учитывая плохие погодные условия, сообщили в полиции. Скорость ветра в районе, где находится лайнер, составляет 38 узлов, а волны достигают высоты в 4 м. Из-за сильного шторма пассажиров нельзя эвакуировать на спасательных шлюпках, так как они могут перевернуться.