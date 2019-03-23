Сб, 23.03.2019
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Идет срочная эвакуация людей с попавшего в шторм лайнер Viking Sky у берегов Норвегии
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ФОТО: AP/EPA/Reuters/Scanpix

В Норвегии спасатели начали эвакуацию с круизного лайнера Viking Sky, у которого отказал двигатель в условиях плохой погоды. На борту судна находились 1300 человек.

Галерея: Круизный лайнер терпит бедствие у берегов Норвегии 

Согласно сайту Marine Traffic, круизный лайнер следовал из города Тромсе на севере Норвегии в Ставангер, расположенном на юго-западе страны. Он находится в 4-5 километрах от побережья губернии Мёре-ог-Ромсдал, которое считается одним из самых опасных участков норвежского берега.

Лайнер послал сигнал бедствия после того, как начал дрейфовать в сторону суши. Позднее экипажу удалось запустить один из двигателей судна и встать на якорь примерно в 2 км от берега.

В спасательной операции участвуют четыре вертолета и несколько судов, спасенных пассажиров доставляют вертолетами в пункт временного размещения возле города Мольде.

Эвакуация по воздуху может занять много времени, учитывая плохие погодные условия, сообщили в полиции. Скорость ветра в районе, где находится лайнер, составляет 38 узлов, а волны достигают высоты в 4 м. Из-за сильного шторма пассажиров нельзя эвакуировать на спасательных шлюпках, так как они могут перевернуться.

Отмечается также, что данный участок усеян рифами.

Спасательная операция, в которой участвуют по меньшей мере 75 человек, продолжается.  

Норвежская спасательная служба опубликовала фотографию из шлюпки, на которой видны большие волны.  

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