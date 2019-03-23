Идет срочная эвакуация людей с попавшего в шторм лайнер Viking Sky у берегов Норвегии
В Норвегии спасатели начали эвакуацию с круизного лайнера Viking Sky, у которого отказал двигатель в условиях плохой погоды. На борту судна находились 1300 человек.
Галерея: Круизный лайнер терпит бедствие у берегов Норвегии
Согласно сайту Marine Traffic, круизный лайнер следовал из города Тромсе на севере Норвегии в Ставангер, расположенном на юго-западе страны. Он находится в 4-5 километрах от побережья губернии Мёре-ог-Ромсдал, которое считается одним из самых опасных участков норвежского берега.
Лайнер послал сигнал бедствия после того, как начал дрейфовать в сторону суши. Позднее экипажу удалось запустить один из двигателей судна и встать на якорь примерно в 2 км от берега.
В спасательной операции участвуют четыре вертолета и несколько судов, спасенных пассажиров доставляют вертолетами в пункт временного размещения возле города Мольде.
#Breaking: Just in - Out of an recent video on the #VikingSky Cruise Ship, shows that the ship also has taken in some water from the waves pounding on the ship in #Norway! There are now over 885 people aboard the ship. Video Credit: @oxman78 pic.twitter.com/jSGXNskEvm— Sotiri Dimpinoudis ❁ (@sotiridi) March 23, 2019
Imponerende innsats fra mange nå. Ikke minst de frivillige fra @norskfolkehjelp og @rodekorsnorge @Hjelpekorps Over 65 frivillige fra @Hjelpekorps allerede i aksjon. Sør-Trøndelag på vei med ulltepper og folk! #beredskap #vikingsky #Hustadvika pic.twitter.com/0AFVVYdgtk— Øistein Mjærum (@oisteinm) March 23, 2019
Эвакуация по воздуху может занять много времени, учитывая плохие погодные условия, сообщили в полиции. Скорость ветра в районе, где находится лайнер, составляет 38 узлов, а волны достигают высоты в 4 м. Из-за сильного шторма пассажиров нельзя эвакуировать на спасательных шлюпках, так как они могут перевернуться.
Отмечается также, что данный участок усеян рифами.
Спасательная операция, в которой участвуют по меньшей мере 75 человек, продолжается.
Норвежская спасательная служба опубликовала фотографию из шлюпки, на которой видны большие волны.
Dette bildet sier litt om uværet og bølgehøyden #redningsskøyta RS Erik Bye sto overfor utenfor #Hustadvika. Vi er i #beredskap #sjøsikkerhet pic.twitter.com/COSHzr3FZ9— redningsselskapet (@NSSR) March 23, 2019