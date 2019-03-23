Навальный рассказал о непрерывной слежке "гопников", снимающих каждый его шаг
Российский оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный рассказал о постоянной и неприкрытой слежке "разновозрастных дебилоидов" с телефонами. Политик разместил в своем Instagramвидео, на котором видно, что за ним идут два молодых человека и снимают его на камеры смартфонов.
По словам Навального, его снимают непрерывно, куда бы он ни шел. "Иду на работу - они за мной. Иду с работы - они за мной. Иду за обедом - они за мной. Встречаюсь с кем-то в кафе офисного центра - стоят рядом со столиком и снимают", - пожаловался глава ФБК.
Он считает, что "целую операцию по психологическому давлению" организовал гендиректор комбината питания "Конкорд" Евгений Пригожин, известный также как "повар" президента РФ Владимира Путина, предполагаемый владелец так называемой "фабрики троллей" и спонсор частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
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За моей спиной, в виде двух дегенератов тащатся ваши налоги. Евгений Пригожин (тот, который "повар Путина" и его старый питерский дружок) зарабатывает миллиарды на поставках тухлых продуктов в детсады и школы Москвы. Собственно, периодические вспышки дизентерии в Москве происходят именно по его вине. Но деньги там огромные - представяете, получить монополию на такой огромный город - Собянин имеет свою долю. Контракт Пригожину продляют, сколько бы детей он не отравил. ФБК расследует эти случаи и даёт свои информационные ресурсы для того, чтобы матери отравленных детей рассказали свои истории. Опасаясь, что наша активность приведёт к тому, что все в Москве будут знать о тухлятине, поставляемой в детсады, Пригожин устроил целую операцию по психологическому давлению. Которая и финансируется из распиленных контрактов, оплаченных вашими налогами. Установил опорные пункты у моего дома и у офиса ФБК. Там сидят несколько разновозрастных дебилоидов, которые теперь тащатся в двух метрах за моей спиной и непрерывно снимают меня, куда бы я ни шёл. Иду на работу - они за мной. Иду с работы - они за мной. Иду за обедом - они за мной. Встречаюсь с кем-то в кафе офисного центра - стоят рядом со столиком и снимают. Ровно то же самое происходит с Любовью Соболь @sobollubov - автором расследований о деятельности Пригожина и юридическим представителем матерей, чьи дети пострадали от некачественной еды. В чем смысл этого - понятно. 1. Психологическое давление. Так себе удовольствие постоянно чувствовать плетущихся за спиной мелких гопников. 2. Попытка вывести из себя, чтоб ты ударил или толкнул кого-то из них. Моментом прилетят доблестные полицейские с криками "избил ни за что гражданина". Предупреждая вопрос о полиции: писали мы жалобы (это всё-таки незаконная ОРД), их задерживают и сразу отпускают. Да и нет сомнений, что полиция им помогает, снабжая нужными адресами и тд. Чем можно помочь? Да очень просто. Распространяйте информацию о том, что Собянин с Пригожиным создали картель на котором крадут десятки миллиардов рублей. Зарабатывают на здоровье московских детей, которые вынуждены есть некачественные продукты.