Женские имена, притягивающие деньги и успех
Психологи доказали, что между именем и успехом существует тесная связь. Потенциал некоторых женских имен настолько силен, что они считаются неким персональным кодом к богатству и процветанию.
В имени заложена программа жизни - счастливая судьба или несчастливая, удача в жизни или беды, богатство или нищета. Любое имя несет определенный код, раскрытие которого позволит определить, что ждет вас в будущем и какие препятствия поджидают на пути. Специалисты dailyhoro.ru предлагают узнать, какие женские имена несут в себе программу материального благополучия и успеха.
1. Полина. Женщины с именем Полина имеют крепкую и взаимную любовь с деньгами. Такие дамы практически всегда обеспечены, купаются в достатке и не знают материальных проблем.
2. Елена. После проведения социального исследования психологи выяснили, что самыми успешными женщинами являются Елены. Согласно наблюдениям, именно Елены в полной мере удовлетворены своей материальной стороной жизни:
они занимают руководящие должности, у них есть жилка предпринимателя, поэтому такие женщины зарабатывают в разы больше других представительниц прекрасного пола.
3. Ирина. Любовь с деньгами у Ирин завязывается с самого раннего детства. Они очень наблюдательны и отлично разбираются в финансовых вопросах, а взрослея, становятся успешными женщинами, которые лучше мужчин умеют грамотно распоряжаться деньгами.
4. Ольга. Небольшой опрос показал, что Ольги стоят на втором месте по успешности после Елен.
Интересный факт: чем больше они тратят денег, тем богаче становятся. Их магическое свойство имени работает как денежный магнит.
Однако если Ольга "вся в работе" не видит просвета за многочисленными проектами или экономит на себе, то богатой она станет нескоро.
5. Оксана. Оксаны очень умные, самодостаточные и независимые женщины. Это и есть залог их успеха. Они способны раскопать в себе талант, а энергия имени позволяет его развить до внушительных денежных масштабов.
6. Екатерина. Екатерина - отличное имя, ведь оно наделяет женщину дружелюбием, счастьем и успехом. Именно эти качества помогают Екатеринам завязывать полезные знакомства и быстро продвигаться по карьерной лестнице.
Ко всему этому следует добавить подвижный ум и огромное упорство, что помогает достигать желаемого быстрее всех остальных.
Главное - ставить перед собой правильные цели.
7. Светлана. Женщины с именем Светлана очень упорны и целеустремленны. Никакая сила не может сбить их с намеченного пути. К тому же энергетика имени притягивает деньги, поэтому богатыми Светланы становятся практически всегда.
8. Александра. Имя Александра означает "мужественная", "сильная", "надежная". Эти качества присущи всем его обладательницам и очень помогают им в достижении успеха и зарабатывании денег.
9. Татьяна. Татьяны - прирожденные лидеры и трудоголики.
Их интеллектуальные способности и упорство приносят им достаток, обогащение и даже исполнение всех желаний - если, разумеется, они этого захотят.
Но, как показывает опыт, Тани обычно мечтают по-крупному.
Специалисты в области эзотерики согласны с психологами - имя действительно влияет на человека. Оно отражает его сущность и даже образ мышления. Очень важно, чтобы женщине подходило ее имя, тогда оно будет приносить только удачу и счастье в жизни.
Еще одно интересное наблюдение: принято считать, что
если вас часто называют полным именем - это приносит уважение в обществе и успех в жизни. А вот ласковые сокращения чаще всего предвещают настоящее счастье.
так как они полнее реализуют свой потенциал.
Остается добавить: если имя, которое вам дали родители, вас не устраивает, стоит его сменить на то, к которому лежит душа. Многочисленные исследования подтверждают тот факт, что вместе с именем меняется и судьба человека. Главное - подойти к выбору со всей серьезностью, ведь перед вами откроется совершенно новый путь.