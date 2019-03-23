Женские имена, притягивающие деньги и успех

В имени заложена программа жизни - счастливая судьба или несчастливая, удача в жизни или беды, богатство или нищета. Любое имя несет определенный код, раскрытие которого позволит определить, что ждет вас в будущем и какие препятствия поджидают на пути. Специалисты dailyhoro.ru предлагают узнать, какие женские имена несут в себе программу материального благополучия и успеха.

1. Полина. Женщины с именем Полина имеют крепкую и взаимную любовь с деньгами. Такие дамы практически всегда обеспечены, купаются в достатке и не знают материальных проблем.

2. Елена. После проведения социального исследования психологи выяснили, что самыми успешными женщинами являются Елены. Согласно наблюдениям, именно Елены в полной мере удовлетворены своей материальной стороной жизни:

они занимают руководящие должности, у них есть жилка предпринимателя, поэтому такие женщины зарабатывают в разы больше других представительниц прекрасного пола.

3. Ирина. Любовь с деньгами у Ирин завязывается с самого раннего детства. Они очень наблюдательны и отлично разбираются в финансовых вопросах, а взрослея, становятся успешными женщинами, которые лучше мужчин умеют грамотно распоряжаться деньгами.

4. Ольга. Небольшой опрос показал, что Ольги стоят на втором месте по успешности после Елен.

Интересный факт: чем больше они тратят денег, тем богаче становятся. Их магическое свойство имени работает как денежный магнит.

Однако если Ольга "вся в работе" не видит просвета за многочисленными проектами или экономит на себе, то богатой она станет нескоро.

5. Оксана. Оксаны очень умные, самодостаточные и независимые женщины. Это и есть залог их успеха. Они способны раскопать в себе талант, а энергия имени позволяет его развить до внушительных денежных масштабов.

6. Екатерина. Екатерина - отличное имя, ведь оно наделяет женщину дружелюбием, счастьем и успехом. Именно эти качества помогают Екатеринам завязывать полезные знакомства и быстро продвигаться по карьерной лестнице.

Ко всему этому следует добавить подвижный ум и огромное упорство, что помогает достигать желаемого быстрее всех остальных.

Главное - ставить перед собой правильные цели.

7. Светлана. Женщины с именем Светлана очень упорны и целеустремленны. Никакая сила не может сбить их с намеченного пути. К тому же энергетика имени притягивает деньги, поэтому богатыми Светланы становятся практически всегда.

8. Александра. Имя Александра означает "мужественная", "сильная", "надежная". Эти качества присущи всем его обладательницам и очень помогают им в достижении успеха и зарабатывании денег.

9. Татьяна. Татьяны - прирожденные лидеры и трудоголики.

Их интеллектуальные способности и упорство приносят им достаток, обогащение и даже исполнение всех желаний - если, разумеется, они этого захотят.

Но, как показывает опыт, Тани обычно мечтают по-крупному.

Специалисты в области эзотерики согласны с психологами - имя действительно влияет на человека. Оно отражает его сущность и даже образ мышления. Очень важно, чтобы женщине подходило ее имя, тогда оно будет приносить только удачу и счастье в жизни.

Еще одно интересное наблюдение: принято считать, что

если вас часто называют полным именем - это приносит уважение в обществе и успех в жизни. А вот ласковые сокращения чаще всего предвещают настоящее счастье.

так как они полнее реализуют свой потенциал.