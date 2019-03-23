Лучшему бомбардиру КХЛ пожелали смерти за фото с убитым лосем

Пользователи соцсетей раскритиковали нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Теэма Хартикайнена за фотографию с убитым лосем. Изображение появилось в Instagram-аккаунте хоккеиста.
Хартикайнен подписал фото словами о завершении сезона охоты. В ответ на это пользователи засыпали игрока угрозами, оскорблениями, а также пожелали "сдохнуть".
Хартикайнен занимает первое место среди самых результативных игроков плей-офф КХЛ. Он забросил 6 шайб и отдал 8 результативных передач.