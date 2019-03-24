Латвийская Премия в области моды 2018
27 марта в Риге, в новой гостинице Wellton Riverside SPA Hotel, пройдет церемония вручения ежегодной Премии в области моды, присуждаемой наиболее успешным профессионалам фэшн-индустрии Латвии по итогам их достижений за прошедший год, на сей раз - 2018-й.
Престижная премия, церемония вручения которой ежегодно собирает ведущих латвийских дизайнеров, стилистов, фотографов и модных критиков, становится дополнительным стимулом для профессионального роста победителей и номинантов.
Это мероприятие проводится уже 14-й раз. С 2006 года Балтийская федерация моды ежегодно поощряет профессионалов в области моды и стиля с целью популяризации их достижений,
налаживания сотрудничества представителей разных творческих сфер и развития индустрии моды в Латвии. Одна из важных миссий премии - позиционирование образа Риги как столицы моды Балтии.
Латвийская Премия в области моды - единственное мероприятие, анализирующее достижения латвийских профессионалов моды на локальном и международном рынках по итогам минувшего года и привлекающее к ним внимание общественности.
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Премия в области моды 2017
Во время церемонии будут награждены дизайнеры модных брендов, внесшие в минувшем году ощутимый вклад в развитие модной индустрии и прославившие имя Латвии на международной арене, а также провозглашен самый многообещающий новый модный бренд.
Всего победителей объявят в 14 номинациях, голосование жюри определит лауреатов в 11 из них (в том числе "Дизайнер года", "Прорыв года" и "Дебют года").
В состав жюри входят глава издательства Rīgas Viļņi Айя Шмидре, модный фотограф Карлина Витолиня, телеведущая Кетия Шенберга, модель и инфлюенсер Диана Кубасова, а также главные редакторы и редакторы ведущих глянцевых изданий - Pastaiga и Pastaiga Ru, "Лилит", Lilit и Lilit Look, L’Officiel Baltija, Santa, Una, "Люблю life", Honeymoon High.
Список номинаций премии ежегодно формируется с учетом особенностей времени. К уже традиционным номинациям добавлена новая - "Лучшее мультимедийное оформление модного показа".
Второй год подряд жюри определяет победителей в номинации "Лучший цифровой маркетинг".
Организатор премии - Балтийская федерация моды - присуждает награды в двух номинациях: "Самая востребованная модель года" и "За вклад в развитие модной индустрии Латвии".
Последней в разные годы были отмечены выдающиеся представители самых разных профессий: историк моды Александр Васильев, основатель Музея моды Наталья Музычкина, художница Катрина Нейбурга, модельеры Жанете Аузиня и Ингрида Дразниеце и другие.
Всего на торжественной церемонии 27 марта будут объявлены победители в следующих номинациях по итогам достижений в 2018 году: "Дизайнер года", "Дебют года", "Самый творческий показ года", "Прорыв года", "Лучший цифровой маркетинг года", "Самая инновационная коллекция года", "Лучшее мультимедийное сопровождение показа", "Лучший имидж для рекламной кампании", "Магазин с самой интересной концепцией, открывшийся в 2018 году", "Лучший новый журнал", "Самая оригинальная обложка журнала", "Лучший стайлинг в журнале", а также "Самая востребованная модель" и "За вклад в развитие моды в Латвии".